Londian Wason, leader mondial des feuilles de cuivre, annonce le prix de son introduction en bourse augmentée

NEW YORK, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC. (« Londian Wason » ou la « Société »), leader mondial de la recherche, du développement et de la fabrication de feuilles de cuivre électrolytique, a annoncé la fixation du prix de son introduction en bourse augmentée portant sur environ 4,3 millions d'actions dépositaires américaines (ou ADS), au prix d'offre public de 22,00 dollars par ADS, pour un produit brut total de 94,3 millions de dollars. Par ailleurs, Londian Wason a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d'acquérir auprès de Londian Wason jusqu'à environ 642 857 ADS supplémentaires au prix d'introduction en bourse, déduction faite des remises et commissions de souscription.

Tous les ADS sont proposés par Londian Wason. Le produit net de l'offre, après déduction des remises et commissions de prise ferme ainsi que des autres frais liés à l'offre à la charge de la Société, devrait s'élever à environ 87,0 millions de dollars, hors exercice éventuel de l'option des souscripteurs permettant d'acquérir des ADS supplémentaires.

Les ADS seront cotés à la Bourse de New York (NYSE) à compter du 12 août 2026, sous le symbole « FOIL ». La clôture de l'opération est prévue le 13 août 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À l'heure actuelle, Londian Wason a l'intention d'utiliser le produit net de cette émission principalement pour financer l'expansion de sa production à l'échelle mondiale et la modernisation de ses installations, la recherche et le développement de technologies de pointe, l'amélioration de l'efficacité de la fabrication, l'élargissement de son portefeuille de produits et de ses applications, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

Cantor est le teneur de plume de l'émission. Huatai Securities, CMB International et US Tiger Securities agissent en tant que teneurs de plume conjoints. Fortune Securities, VC Brokerage et BOCOM International agissent en tant que co-organisateurs.

Les déclarations d'enregistrement concernant ces titres ont été validées par la Securities and Exchange Commission le 11 août 2026. L'offre est réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus définitif pourra être obtenue, dès qu'il sera disponible, auprès de : Cantor Fitzgerald & Co., À l'attention de : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6e étage, New York, New York 10022, ou par e-mail à l'adresse [email protected]. Il est également possible d'obtenir des exemplaires, lorsqu'ils sont disponibles, en consultant la base de données EDGAR sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

À propos de Londian Wason

Selon Frost & Sullivan, Londian Wason était, en 2025, le premier fournisseur mondial de feuilles de cuivre pour batteries lithium-ion (« LiB ») en termes de volume de ventes, avec une part de marché mondiale de 7,6 %. En 2025, la société a fourni environ 111 985 tonnes métriques de feuille de cuivre pour batteries au lithium, conservant ainsi la première place mondiale en termes de volume de ventes annuel. En tant que leader du marché mondial des feuilles de cuivre électrolytique, Londian Wason s'est constitué une clientèle internationale diversifiée et de grande qualité, comptant parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux de batteries et de circuits électroniques, tels que LG Energy Solution, Panasonic Industrial Materials, SK On, Samsung SDI, ATL, CATL, BYD et Sunwoda.

Londian Wason a été le premier fabricant chinois de feuilles de cuivre à réussir le développement d'une feuille de cuivre de 6 µm à haute résistance destinée aux batteries au lithium (LiB), et le premier au monde à produire en série des feuilles de cuivre de 6 µm. Londian Wason est également la première entreprise en Chine à avoir réussi à mettre au point une feuille de cuivre ultra-fine de 4 µm pour batteries au lithium-baryum (LiB), et la première au monde capable de produire en série une feuille de cuivre de 4 µm pour batteries LiB présentant une résistance à la traction élevée. Londian Wason dispose de la plus grande capacité nominale au monde : au 31 décembre 2025, la Société exploitait six sites de production de feuilles de cuivre électrolytique, avec la plus grande capacité annuelle nominale au monde dans ce domaine, soit environ 180 500 tonnes métriques.

Au cours de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de la société a atteint 10,942 milliards de RMB (environ 1,565 milliard de dollars américains), ce qui représente une croissance significative par rapport aux 8,762 milliards de RMB enregistrés au cours de l'exercice 2024. Le résultat net de l'exercice 2025 a atteint 20,315 millions de RMB (environ 2,905 millions de dollars américains), tandis que l'EBITDA ajusté a atteint 868,851 millions de RMB (environ 124,244 millions de dollars américains). En matière de recherche et développement, au 31 décembre 2025, la Société disposait d'une équipe dédiée de 428 professionnels, et détenait 634 brevets enregistrés ainsi que 168 demandes de brevet en instance en Chine. La société emploie également environ 728 collaborateurs spécialisés dans la fabrication, qui possèdent en moyenne plus de 10 ans d'expérience dans le secteur.