世界有数の銅箔メーカーであるLondian Wason、規模を拡大した新規株式公開（IPO）の価格決定を発表

ニューヨーク、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC. （以下「Londian Wason」または「当社」）は、電解銅箔の研究、開発、製造におけるグローバルリーダーであり、規模を拡大した新規株式公開（IPO）において、約430万株の米国預託証券（ADS）の価格を1ADSあたり22.00ドルに決定し、総調達額が9,430万ドルとなることを発表しました。さらに、Londian Wasonは引受会社に対し、IPO価格から引受割引および手数料を差し引いた価格で、Londian Wasonから最大約642,857株のADSを追加購入できる30日間のオプションを付与しました。

これらのADSはすべて、Londian Wasonによって公募されます。本公募による手取金は、引受割引および手数料、ならびに当社が負担するその他の公募費用を差し引いた後、引受会社による追加ADS購入オプションの行使を含めない場合、約8,700万ドルとなる見込みです。

ADSは、ティッカーシンボル「FOIL」として、2026年8月12日にニューヨーク証券取引所（NYSE）で取引が開始される見込みです。本公募は、慣例的な完了条件が満たされることを前提として、2026年8月13日に完了する見込みです。

Londian Wasonは現在、本公募による手取金を、主に世界的な生産拡大および設備のアップグレード、先端技術の研究開発、製造効率の向上、製品ポートフォリオおよび用途の拡大、ならびに一般的な企業目的に充てることを計画しています。

Cantorが本公募のリード・ブックランニング・マネージャーを務めています。Huatai Securities、CMB International、およびUS Tiger Securitiesが共同ブックランニング・マネージャーを務めています。Fortune Securities、VC Brokerage、およびBOCOM Internationalが共同マネージャーを務めています。

これらの有価証券に関する登録届出書は、2026年8月11日に米国証券取引委員会（SEC）により有効とされました。本公募は、目論見書によってのみ行われます。入手可能となった場合、最終目論見書の写しは以下より入手いただけます：Cantor Fitzgerald & Co.（宛先：Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022）または電子メール（[email protected]）。また、入手可能となった場合、SECのウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスして写しを入手することも可能です。

Londian Wasonについて

Frost & Sullivanによると、2025年において、Londian Wasonは販売量ベースでリチウムイオン電池（LiB）用銅箔の世界最大のサプライヤーであり、世界市場シェアの7.6%を占めました。2025年、当社は約111,985メートルトンのLiB用銅箔を供給し、年間販売量で世界最大を維持しました。世界の電解銅箔市場における業界リーダーとして、Londian Wasonは高品質かつ多様なグローバル顧客基盤を確立しており、LG Energy Solution、Panasonic Industrial Materials、SK On、Samsung SDI、ATL、CATL、BYD、Sunwodaといった世界トップクラスのバッテリーおよび電子回路メーカーに製品を供給しています。

Londian Wasonは、中国で初めて6µmの高強度LiB用銅箔の開発に成功した銅箔メーカーであり、6µm銅箔の量産を実現した世界初の企業でもあります。また、中国で初めて4µmの超薄型LiB用銅箔の開発に成功し、高引張強度の4µm LiB用銅箔を量産できる世界初の企業でもあります。Londian Wasonは世界最大の設計能力を有しています：2025年12月31日時点で、当社は6カ所の電解銅箔製造拠点を運営し、電解銅箔の年間設計能力は約180,500メートルトンと世界最大規模でした。

2025会計年度において、当社の売上高は109億4,200万人民元（約15億6,500万米ドル）に達し、2024会計年度の87億6,200万人民元から大幅な成長を示しました。2025会計年度の純利益は2,031万5,000人民元（約290万5,000米ドル）に達し、調整後EBITDAは8億6,885万1,000人民元（約1億2,424万4,000米ドル）となりました。研究開発（R&D）に関して、2025年12月31日時点で、当社は428名の専門家からなる専任のR&Dチームを擁し、中国において634件の登録特許および168件の出願中特許を保有しています。また、当社は平均10年以上の業界経験を持つ中核的な製造スタッフ約728名を雇用しています。

SOURCE LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC.