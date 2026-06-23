LONGi : les revenus annuels des centrales solaires ont augmenté de 67 000 EUR/10 hectares grâce à un nouveau panneau solaire à haut rendement conçu pour les services publics

Optimiser le rendement sur les marchés européens où l'espace est limité

Les promoteurs du secteur de l'énergie sont confrontés à des contraintes de plus en plus strictes en matière de disponibilité des terrains, de réglementations environnementales et de limites de capacité du réseau. Pour relever ces défis, les configurations modernes des projets présentent un ratio de couverture du sol (GCR) plus élevé afin d'optimiser la capacité installée par hectare. Cependant, des rangées très serrées augmentent naturellement les risques d'ombrage entre les rangées, d'irradiation inégale et, par conséquent, de baisse de rendement. Le Hi-MO9 Prime a été conçu pour répondre à ces contraintes d'espace, offrant une capacité installée par unité de surface nettement supérieure à celle des modules classiques non BC.

Dans la modélisation de projets à GCR élevé, le module permet d'augmenter la capacité totale installée de 4,62 % à superficie et configuration identiques. Une simulation de projet de dix hectares au Royaume-Uni, conçue avec un GCR de 50 %, a montré que : les modules classiques non BC atteignent une puissance installée de 12,00 MW, tandis que le modèle Hi-MO9 Prime atteint 12,56 MW sur la même parcelle. Cela se traduit par un gain annuel de rendement énergétique d'environ 648.4 MWh, soit plus de 67 430 € de recettes supplémentaires par an pour les propriétaires d'actifs.

Les progrès technologiques améliorent l'efficacité, la fiabilité structurelle et les performances à long terme

Reposant sur l'architecture de cellules HPBC 2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de pointe développée par LONGi, le modèle Hi-MO9 Prime marque une avancée technologique majeure. En plaçant tous les contacts électriques à l'arrière de la cellule, la surface avant reste entièrement dégagée, ce qui optimise l'absorption de la lumière et renforce la valeur à long terme pour les déploiements à grande échelle. Il offre également une tolérance supérieure à l'ombrage partiel, ce qui permet de préserver les sources de revenus des propriétaires d'actifs. Sa structure de cellules BC hautement parallèle réduit les pertes électriques causées par l'ombrage localisé dû à des obstacles entre les rangées, à la poussière, aux feuilles mortes ou à d'autres objets temporaires. Lorsqu'une seule cellule est ombragée, le Hi-MO9 Prime permet de réduire les pertes de puissance de plus de 70 % par rapport aux modules classiques non BC.

Ce module intègre la technologie STAC (Selective Temperature Alloy Connection) exclusive à LONGi, qui minimise les contraintes thermiques localisées pendant la fabrication et améliore considérablement la stabilité à long terme au niveau des cellules. Pour les projets à grande échelle, ce niveau global de fiabilité technique est essentiel pour préserver la valeur des actifs sur une période de 30 ans.