LONGi Energy Storage présente en Europe LONGi ONE, une solution d'énergie solaire et de stockage entièrement intégrée, accompagnée d'un service d'assistance adapté au marché local tout au long du cycle de vie

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, LONGi Energy Storage a officiellement lancé LONGi ONE sur le marché européen, marquant ainsi une étape clé dans son expansion mondiale. L'entreprise a aussi mis en avant OneNexus, qui étend la gamme LONGi ONE aux applications de microréseaux tout en confirmant l'engagement de LONGi Energy Storage en faveur d'une distribution locale et d'une assistance tout au long du cycle de vie de ses produits en Europe.

Une conception prévue pour garantir la fiabilité des infrastructures énergétiques

Ce déploiement intervient alors que les marchés européens de l'électricité continuent d'enregistrer une demande croissante pour des systèmes de stockage capables d'assurer la stabilité du réseau et des performances à long terme. Les promoteurs de projets considèrent désormais le stockage comme une infrastructure essentielle plutôt que comme un actif isolé. LONGi ONE intègre la production photovoltaïque, le stockage d'énergie, la gestion de l'énergie et les services liés au cycle de vie au sein d'une architecture de système unique qui rationalise la mise en œuvre des projets et favorise la performance opérationnelle à long terme.

La sécurité, un impératif au niveau du système

La sécurité reste également un pilier fondamental de l'architecture LONGi ONE. Se fondant sur des technologies intelligentes de surveillance et de protection multicouche, LONGi adopte une approche proactive en matière de sécurité des batteries, qui met l'accent sur la détection précoce des risques, la gestion coordonnée du système et les interventions préventives, afin de garantir un fonctionnement fiable tout au long du cycle de vie des installations.

Élargissement de la gamme : OneNexus pour les applications de microréseaux et décentralisées

Au salon Intersolar Europe 2026, LONGi Energy Storage a exposé ses solutions intégrées pour les applications à l'échelle commerciale et décentralisées. L'un des temps forts de l'exposition a été la présentation européenne de OneNexus, une solution destinée aux microréseaux et aux scénarios d'énergie décentralisée dans lesquels la production, le stockage et les charges fonctionnent comme un système énergétique local coordonné, et qui ouvre la gamme LONGi ONE à des modèles de déploiement plus souples.

Renforcement de l'assistance adaptée au marché européen

Au-delà de la technologie, LONGi consolide sa présence locale en Europe à travers ses équipes régionales, ses compétences en ingénierie et l'assistance proposée par l'entreprise pour la mise en œuvre des projets. Grâce aux nombreux projets qu'elle a déployés dans toute la région, l'entreprise a acquis une expérience concrète du respect des normes techniques et des exigences réglementaires strictes en vigueur en Europe, tout en accompagnant ses clients dans la réalisation de leurs projets et l'exploitation à long terme des installations.

S'appuyant sur un réseau de service couvrant 120 pays et sur le « Plan 2830 » (qui prévoit la mise en place de 30 centres de service locaux à l'échelle mondiale d'ici à 2028), LONGi a atteint une durée moyenne de fonctionnement avant défaillance de 8 500 heures pour les systèmes de ses clients européens, le délai moyen de résolution des incidents ayant été ramené à moins de 48 heures.

Un interlocuteur unique pour une relation de confiance durable

Avec le lancement européen de LONGi ONE, LONGi continue de renforcer son approche adaptée aux marchés locaux, en associant une conception intégrée des systèmes à ses compétences en matière de cycle de vie afin de soutenir l'exécution de projets fiables combinant énergie solaire et stockage à travers l'Europe.