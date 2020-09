LONGi recebe o primeiro pedido para fornecer 103MW de módulos Hi-MO 5 para a base de produção da TBEA em Xinjiang

XI'AN, China, 23 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, a empresa líder mundial em tecnologia solar, assinou um contrato com a TBEA Sunoasis ("TBEA") para fornecer 360MW de seus módulos solares de alta eficiência para a base de produção da TBEA, na cidade de Shihezi, na região autônoma de Xinjiang Uyghur, na China. Como parte do contrato, a LONGi priorizará a entrega de 103MW de seu novo produto há muito esperado, o que significa que o módulo Hi-MO 5, projetado para usinas terrestres ultra-grandes, poderá ser avaliado oficialmente pelo mercado.

A TBEA Sunoasis possui uma vasta experiência na construção de usinas eólicas e fotovoltaicas em grande escala em áreas de desertos, montanhas, pesca solar, agricultura solar, baixa velocidade de ventos, telhados comerciais, telhados residenciais e outras áreas. Com qualificação Classe A para contratação geral de construção de energia, a TBEA empreendeu sucessivamente a construção de uma estação de energia fotovoltaica de montanha em grande escala, estação de energia solar de pesca, projeto de estação de energia de demonstração conectada à rede eólica no deserto solar, projeto de estação de energia de armazenamento de energia PV comercial e outros novos projetos de energia que alcançaram novos patamares na indústria. Até agora, a TBEA empreendeu a construção de mais de 5.000 usinas de energia eólica e fotovoltaicas On-grid/off-grid, com capacidade de quase 16 GW.

A LONGi lançou o Hi-MO 5 em junho e, em apenas 70 dias, o primeiro módulo saiu da linha de produção em sua fábrica na cidade de Xianyang, província de Shaanxi. Com a construção de uma fábrica adicional na cidade de Jiaxing, província de Zhejiang, a capacidade de produção de módulos Hi-MO 5 chegará a 12GW este ano.

Os produtos fotovoltaicos com maior potência e valor têm se tornado gradualmente a tendência e o foco da indústria à medida que estamos no limiar da era da paridade da rede. A fim de atender as necessidades dos clientes globais de produtos de ultra-alta potência, a equipe de P&D da LONGi desafiou constantemente os limites mais avançados no lado da aplicação do módulo no desenvolvimento de Hi-MO 5. Como fornecedor líder mundial de soluções para usinas de energia, o contrato da TBEA com a LONGi indica que o valor ultra-alto do novo módulo será plenamente reconhecido pelo mercado.

LONGi realizou um exercício de comparação entre o módulo Hi-MO 5 baseado em wafers de 182 mm e dois outros produtos convencionais de alta potência. De acordo com os cálculos, o Hi-MO 5 é, sobretudo, significativamente superior a outros módulos em termos de potência do módulo e eficiência de conversão. Tomando como exemplo a capacidade instalada de um projeto de 100 MW, o módulo Hi-MO 5 com uma potência de 535W tem o custo geral de sistema ideal entre os três. O custo por watt do módulo Hi-MO 5 foi reduzido em 3 a 4 centavos, proporcionando economia de custos de cerca de 3 a 4 milhões de yuans. Adicionalmente, a alta potência e eficiência do Hi-MO 5 também reduzem os requisitos de terreno e o uso de módulos. Particularmente em termos de requisitos de terreno, o módulo Hi-MO 5 pode economizar 20 a 40 acres em comparação com os outros dois módulos. Esses benefícios extras podem reduzir significativamente os custos de operação e manutenção posteriores de uma estação de energia. Com o seu excelente desempenho de LCOE, o módulo Hi-MO 5 é classificado como o melhor em várias áreas de avaliação, tornando-o a escolha preferida para usinas terrestres ultra-grandes

"A escolha do mercado é o único critério para testar o valor de um produto. A garantia do pedido da TBEA pela LONGi é apenas o primeiro passo para o novo módulo Hi-MO 5", comentou Dennis She, vice-presidente sênior da LONGi Solar. "LONGi acredita que alto desempenho e confiabilidade são requisitos essenciais para os nossos clientes. O módulo Hi-MO 5 continuará a ter sucesso em todo o mundo com a chegada da era da paridade de rede e seu valor ultra-alto continuará a ser validado."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar