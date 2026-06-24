Los abogados de accidentes de Sweet James se unen a los ángeles del cáncer de mama para apoyar a Saddle Up en una recaudación de fondos para una causa en Irvine

Breast Cancer Angels es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que brinda asistencia financiera y emocional inmediata a pacientes con cáncer de mama y sus familias durante el tratamiento. La organización atiende a familias en todo el Condado de Orange, South Bay, San Diego, Los Ángeles y partes del Inland Empire, cubriendo las necesidades diarias, incluida la asistencia para la vivienda, el transporte, los alimentos, los pagos de servicios públicos y los servicios de trabajo social.

Uno de los momentos más poderosos de la noche llegó cuando Breast Cancer Angels destacó a varios de los clientes a los que ha servido, compartiendo relatos de primera mano de cómo la organización intervino durante algunos de los capítulos más difíciles de sus vidas. Las historias subrayaron el impacto tangible y transformador que el apoyo financiero y emocional directo puede tener en las familias que reciben tratamiento para el cáncer de mama.

Liderazgo de Sweet James en el evento

"La noche del sábado nos recordó exactamente por qué las asociaciones como esta son importantes", dijo Bobby Taghavi, ex fiscal y abogado litigante de Sweet James Accident Attorneys. "Escuchar directamente a las familias de Breast Cancer Angels ha ayudado y lo que significaba que alguien cubriera su alquiler durante la quimioterapia, o asegurarse de que sus hijos tuvieran comida en la mesa, ese es el tipo de impacto que llevas contigo. Nos enorgullece haber sido parte de esta increíble velada y esperamos seguir apoyando a Breast Cancer Angels ".

Acerca del evento

La noche contó con bailes en línea, rifas, juegos de casino y una subasta silenciosa, creando un ambiente que combinaba la celebración de la comunidad con una recaudación de fondos decidida. El evento de temática occidental en el campo de golf The Barn at Strawberry Farms atrajo a simpatizantes de todo el sur de California, incluidos líderes empresariales, profesionales de la salud y miembros de la comunidad unidos por el compromiso compartido de apoyar a las pacientes con cáncer de mama y sus familias.

Acerca de Sweet James Accident Attorneys

Sweet James Accident Attorneys es un bufete de abogados de lesiones personales reconocido a nivel nacional dirigido por el socio fundador Steve Mehr y el ex fiscal y abogado litigante Bobby Taghavi. La firma se compromete a ayudar a las víctimas de accidentes a buscar justicia y recuperar la compensación que merecen después de lesiones que cambian la vida. Sweet James representa a clientes en California, Arizona, Georgia, Texas, Nuevo México y Nevada, y ha recuperado más de $ 1 mil millones de dólares en acuerdos y veredictos. La firma está igualmente comprometida a retribuir a las comunidades a las que sirve a través de asociaciones con organizaciones como Breast Cancer Angels, Turkey Drives anuales, programas de becas e iniciativas de alcance comunitario. Para más información, visite sweetjames.com.

*Descargo de responsabilidad: el resultado no se puede predecir ni garantizar. Cada caso es único. Oficina en Los Ángeles CA.

Acerca de Breast Cancer Angels

Breast Cancer Angels es una organización 501(c)(3) independiente y sin fines de lucro (identificación federal: 33-0937846) dedicada a brindar asistencia financiera y emocional inmediata a pacientes con cáncer de mama y sus familias durante el tratamiento. La organización ayuda con la vivienda, el transporte, los alimentos, los pagos de servicios públicos y proporciona servicios de trabajo social y recursos de derecho de familia. Actualmente, Breast Cancer Angels atiende a pacientes en el Condado de Orange, South Bay, San Diego, Los Ángeles y partes de Inland Empire. Para más información, visite breastcancerangels.org.

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FUENTE Sweet James LLP