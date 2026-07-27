Los abogados de BD&J Shawn McCann, Jesse French y Garret Valerio obtienen una indemnización de USD 21 millones por un accidente de grúa en Bakersfield

LOS ÁNGELES, 27 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Shawn McCann, uno de los principales abogados litigantes y socios de BD&J, obtuvo otro veredicto extraordinario. Junto con el socio junior, Jesse French, y el abogado, Garret Valerio, el equipo obtuvo un veredicto bruto de USD 21.363.898,08 en la Corte Superior del Condado de Kern en un caso de accidente de grúa. Gracias a sus excepcionales habilidades en el litigio y a su compromiso con su cliente, Luis Luna, Jr., el equipo logró demostrar con éxito que la parte demandada tuvo la responsabilidad principal y obtuvo una indemnización neta de USD 12,8 millones para el cliente perjudicado.

El accidente ocurrió cuando una grúa de plataforma intentaba realizar un giro en tres maniobras sobre la Ruta Estatal 65, en las afueras de Bakersfield, California, y un automóvil conducido por Luis Luna embistió el lateral de la plataforma. Luna sufrió múltiples fracturas en la pierna y la muñeca derecha, una artrodesis a nivel de L5-S1 y una reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la pierna izquierda. Los médicos trataron las fracturas de la pierna derecha con un clavo quirúrgico y tornillos, que posteriormente se infectaron, lo que obligó a realizar una nueva cirugía para retirar y reemplazar el material quirúrgico.

El equipo legal de la defensa interrogó a Luna, obtuvo la totalidad de sus antecedentes médicos y un médico contratado por la defensa examinó sus lesiones. Luna exigió llegar a un acuerdo por el límite de la póliza de seguro, pero la solicitud fue denegada en dos ocasiones. Luna alegó que el conductor de la grúa había actuado con negligencia al intentar realizar una maniobra compleja sobre una ruta. Por su parte, la parte demandada alegó que el demandante fue negligente al no ver la grúa que bloqueaba el carril hacía aproximadamente 14 segundos. El abogado defensor también atribuyó el accidente a la falta de atención, cansancio y/o somnolencia de Luna. En octubre de 2025, nuestro equipo presentó, en nombre de Luna, una propuesta de acuerdo conforme a la regla 998 por USD 1,2 millones.

La aseguradora de la parte demandada solo ofreció USD 100.000 antes y durante el juicio, a pesar de que el límite de la póliza ofrecía una cobertura de hasta USD 1 millón. Los abogados de BD&J demostraron con éxito la existencia de una responsabilidad compartida y obtuvieron un veredicto del jurado por USD 21 millones, de los cuales el 60 % corresponderá al demandante. En concreto, el jurado concedió:

USD 2 millones por daños y perjuicios sufridos en el pasado

USD 17 millones por futuros daños y perjuicios

USD 2.363.898,08 en concepto de gastos médicos pasados y futuros.

La aseguradora también deberá hacerse cargo de unos USD 300.000 en costas procesales y de más de USD 1 millón en concepto de intereses. «Nuestro cliente es un hombre trabajador, un marido y un padre, cuya vida cambió para siempre a causa del giro imprudente que realizó el conductor de la grúa», explicó el abogado principal, Shawn McCann. Según Jesse French, «Nuestro objetivo era demostrarle al jurado que los errores cometidos por una de las partes no deberían impedir que obtenga una indemnización. Nuestro cliente se vio afectado de forma desproporcionada a causa de este accidente y merecía que se reconociera ese sufrimiento». Finalmente, los experimentados abogados litigantes de BD&J lograron obtener una indemnización de USD 12,8 millones para Luna, que representa más de diez veces la cantidad que había reclamado inicialmente.

Acerca de BD&J, PC: Desde 2007, BD&J, PC, brinda servicios a los habitantes de California en diversas áreas del derecho de daños personales, tales como accidentes automovilísticos y de camiones, de motocicletas y atropellos a peatones, responsabilidad de la propiedad, lesiones en el ámbito comercial, mordeduras de perro, entre otras. Tras haber representado a decenas de miles de clientes de diferentes ámbitos, los abogados de BD&J se enorgullecen de proteger los derechos de las personas en toda California, en cualquier momento. Para obtener más información, contacta a BD&J aquí.

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FUENTE BD&J, PC