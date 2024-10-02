Los Angeles Auto Show® 將於 11 月 21 日，為 AutoMobility LA® 帶來汽車揭示、汽車創新、思想領導以及全球最佳的汽車文化

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Oct 02, 2024, 12:04 ET

頂級國際汽車活動介紹 2024 年初步議程

洛杉磯2024年10月2日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® 公佈了擴充後的 AutoMobility LA®2024 (AMLA 2024) 議程的第一手資料。

AMLA 2024 於 2024 年 11 月 21 日（星期四）舉行，是洛杉磯汽車展的全球新聞和業界活動，數以千計的汽車業界高層、經認證的記者和傳媒代表、政府官員、政策制定者、科技家、設計師、經銷商、投資者、業界分析師、思想領袖、內容創作者和有影響力的人士齊聚一堂。

AMLA 2024 將包括引人入勝的 OEM 公告，還有首次亮相的節目；主舞台節目十分緊湊，包括來自汽車、科技、政策、設計等領域的演講者和專家小組討論；一系列令人興奮的業界領導與創新獎項；以及為與會者提供豐富的交流機會。


AutoMobility LA 2024 — 初步議程


社交早餐

獎項計劃


North American Car & Truck of the Year

主舞台演講環節


What's NOW for Fleet - Optimizing Fleet Operations 

●     Bradley Northup ─ NAFA，加州卡爾斯巴德市車隊營運經理

●     Jill Guenther ─ Nikola Motor 客戶成功主管

●     Stephen Israel ─ ChargeTronix 營運副主席

●     Paul-Matthew Zamsky ─ Rekor.ai 策略發展與全球合作副主席

主舞台演講環節


實時案例研究 ─ Viaduct.ai 

●     David Hallac ─ Viaduct.ai 創辦人暨行政總裁

●  其他演講者待定


OEM 宣布

主舞台演講環節


Uncompromising - The INEOS Grenadier Story 

●  Lynn Calder ─ INEOS 汽車事業部行政總裁


OEM 宣布

特別活動

 

紀錄片放映 

 

主舞台演講環節


Developing the Automotive Workforce of Tomorrow 

●  Marques McCammon ─ Karma Automotive 主席

●  Mary Jo Madda 博士 ─ Google.org 計劃經理


OEM 宣布


社交午餐

獎項計劃


LA Auto Show® 展示 THE ZEVASTM 2024

獎項計劃


Hispanic Motor Press Guild

主舞台演講環節


實時案例研究 ─ Tekion 

●  Jay Vijayan ─ Tekion 創辦人暨行政總裁

●  其他演講者待定

主舞台演講環節


From Concept to Production: The Technology Trends Revolutionizing Automotive Design 

●  Alan Macey ─ ArtCenter 交通設計系副主任

●  Hussein Al Attar ─ BMW Designworks 設計總監

●  其他演講者待定


OEM 宣布

獎項計劃


Plug In America


網絡歡樂時光

特別活動


陸上過夜體驗

全部 AutoMobility LA 議程 * 將在未來幾星期內發布，其他節目和演講者仍待宣布。

LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席暨行政總裁 Terri Toennies 表示：「AutoMobility LA 將汽車、科技、設計、政策等領導者聚集在一起。隨著汽車生態系統的發展速度越來越快，我們很自豪地為世界各地的專業人士提供一個論壇，以了解業界創新，參與健康的辯論，並最終合作推動我們的業界發展。」

AMLA 2024 現已開放註冊，經認證和批准的傳媒可免費入場。10 月 31 日前，業界參加者可享 149 美元的「早鳥」註冊優惠。11 月 1 日後，全額報名費為 249 美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站為 https://automobilityla-2024.reg.buzz/

繼 AMLA 2024，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。

隨時了解最新的節目新聞，更新和資訊，在 LinkedInInstagramFacebookX 上關注 LA Auto Show，並在 iaautoshow.com 上註冊接收消息

* 可能會更改

Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA 簡介 
成立於 1907 年，Los Angeles Auto Show® 被認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展彰顯出洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球性的科技和創新平台。

此活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是萬勿錯過的活動。LA Auto Show 在洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA 將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡

Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle
[email protected]

Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

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