Los modelos GR GT y GR GT3 completan vueltas rápidas en la Rolex Monterey Motorsports Reunion, celebrada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca.

GAZOO Racing contará con expositores del GR GT y el GR GT3 en los boxes de Laguna Seca y en The Quail, a Motorsports Gathering.

El GR GT da sus primeras vueltas en público, sin camuflaje, en la Motorsports Reunion.

La Rolex Monterey Motorsports Reunion de 2026 rinde homenaje a los emblemáticos vehículos de competición japoneses, su marca destacada, lo que la convierte en el escenario perfecto para el GR GT y el GR GT3.

MONTEREY, California, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nuevos iconos se unen a los clásicos en la Monterey Car Week 2026, donde GAZOO Racing presentará el auto deportivo GR GT y su versión de competición, el GR GT3.

Los modelos GR GT y GR GT3 hacen su espectacular debut en Norteamérica durante la Monterey Car Week de 2026

Durante la semana del automóvil, repleta de coches, los prototipos GR GT y GR GT3 completarán sus primeras vueltas rápidas en público y sin camuflaje en un circuito de Norteamérica, en el Rolex Monterey Motorsports Reunion, que se celebrará en el WeatherTech Raceway Laguna Seca. Emblemáticos vehículos japoneses de competición de todas las épocas serán los protagonistas de la edición de este año del evento Reunion, lo que lo convierte en el escenario ideal para que el GR GT y el GR GT3 salgan a la pista.

El GR GT saldrá al mercado alrededor de 2027 y estará equipado con un motor V8 biturbo de 4,0 litros, complementado con un sistema híbrido de un solo motor. Se espera que la potencia total sea de 641 hp o más, y un par motor de 627 lb-ft o más, que se transmitirá a las ruedas traseras a través de un tubo de par de fibra de carbono y una caja de cambios automática de ocho velocidades montada en la parte trasera.

El nuevo GT de GR constituye la base del auto de carreras GR GT3, creado de acuerdo con el reglamento FIA GT3, la máxima categoría para el automovilismo de clientes basado en vehículos de producción. Al igual que el GR GT, el GR GT3 cuenta con un motor V8 biturbo de 4,0 litros, pero sustituye la caja de cambios automática de ocho velocidades del GR GT por una caja de cambios de competición diseñada específicamente para este modelo.

Sin embargo, ambos autos están estrechamente relacionados, ya que el GR GT3 se ha desarrollado en paralelo al GR GT, lo que ha beneficiado a ambos; en particular, el GR GT lleva a la carretera auténticos vínculos con el mundo del automovilismo. Por lo tanto, es lógico que los modelos GR GT y GR GT3 hagan su debut dinámico en Norteamérica en el marco de la Rolex Monterey Motorsports Reunion, un evento dedicado a celebrar el legado del automovilismo japonés.

Los pilotos profesionales Jack Hawksworth, que ha ejercido de piloto de desarrollo del GR GT3, y Tatsuya Kataoka, otro piloto de desarrollo de GR, se pondrán al volante de los dos GR en Laguna Seca. Los autos deportivos y de carreras realizarán sus pasadas el viernes 14 de agosto, entre las 12:55 p. m. y la 1:10 p. m., y de nuevo el sábado 15 de agosto, entre las 5:55 p. m. y las 6:10 p. m.

GAZOO Racing organizará una exposición en los boxes durante la Rolex Monterey Motorsports Reunion*, del miércoles 12 de agosto al sábado 15 de agosto. GR también estará presente en The Quail, a Motorsports Gathering*, el viernes 14 de agosto, donde los asistentes podrán ver de cerca y en persona el GR GT y el GR GT3.

*Tanto The Quail, a Motorsports Gathering como la Rolex Monterey Motorsports Reunion en el WeatherTech Raceway Laguna Seca son eventos para los que es necesario adquirir una entrada.

Acerca de GR

GAZOO Racing nació de la pasión por el mundo cargado de adrenalina de los deportes de motor. Fundada por el difunto piloto Hiromu Naruse y el propio Akio Toyoda, GR se forjó a partir de su respeto mutuo y de la convicción de que el circuito es el mejor banco de pruebas para el desarrollo de las tecnologías y de las personas que hay detrás de ellas. Con su debut en las carreras de resistencia en 2007, Akio Toyoda —bajo el seudónimo de Morizo, que hoy en día se ha convertido en un icono—, junto con Naruse y un equipo de expertos técnicos, sentó las bases de lo que inspiraría y definiría su misión de desarrollar vehículos orientados al rendimiento que mejoraran continuamente la experiencia de conducción en su conjunto. En la actualidad, la marca ofrece tres modelos GR. GR es un compromiso con los amantes del motor de todas las generaciones para seguir fabricando autos deportivos que conmuevan el alma y aviven la pasión en el futuro.

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FUENTE GAZOO Racing