LOS PAÑALES GALARDONADOS DE MILLIE MOON YA ESTÁN DISPONIBLES EN CVS

LOS ÁNGELES, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Millie Moon, la galardonada marca de productos para el cuidado del bebé que ofrece pañales de lujo y toallitas para pieles sensibles sin el precio elevado de las marcas premium, anunció su expansión a CVS. A partir de esta semana, los productos de Millie Moon ya están disponibles en CVS.com y comenzarán a llegar a miles de tiendas CVS en todo el país.

Este lanzamiento pone los pañales y las toallitas premium de Millie Moon al alcance de millones de compradores de CVS, haciendo que el cuidado infantil de alta calidad sea más accesible a través de uno de los destinos minoristas más confiables de Estados Unidos, y avanzando así en la misión de la marca de llegar a más familias donde ya hacen sus compras.

Millie Moon, muy apreciada por los padres y reconocida por publicaciones de referencia como Good Housekeeping, Parents y The Bump, ha recibido más de 14,000 reseñas de cinco estrellas en Target.com. La esencia de la marca es su característica suavidad CloudTouch™, una sensación notablemente mullida que el 92 % de los padres que probaron el producto calificaron como la suavidad más agradable que habían experimentado en un pañal.*

Los pañales de lujo Millie Moon están elaborados con dobles barreras antifugas, una cintura alta de ajuste seguro y un núcleo ultraabsorbente que mantiene secos a los bebés hasta por 12 horas. Cuentan con las certificaciones OEKO-Tex y Dermatest y son suaves incluso con las pieles más sensibles. Todos los productos de Millie Moon son libres de crueldad animal y están elaborados sin lociones, fragancias ni látex, y cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer un alto rendimiento y tranquilidad a los padres.

*Encuesta realizada a 3,000 padres en EE.UU.

Acerca de Millie Moon

Millie Moon se lanzó en 2021 exclusivamente en Target, en EE. UU., y se expandió a Loblaws, en Canadá, en 2023. La misión de la marca es ofrecer pañales de lujo y toallitas para pieles sensibles, elaborados con maestría, excepcionalmente suaves y diseñados para brindar un excelente rendimiento, todo a un precio asequible, porque todos los niños merecen lo mejor. Sus productos galardonados están disponibles en más de 8,000 tiendas en EE. UU. Millie Moon también se enorgullece de apoyar a Reach Out and Read, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la alfabetización temprana y ayudar a los niños en su camino hacia la lectura.

Para obtener más información sobre Millie Moon, visita: https://mymilliemoon.com/ Sigue a Millie Moon en Instagram y TikTok

FUENTE Millie Moon