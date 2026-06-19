Los residentes de Modesto podrán acceder a viviendas más asequibles gracias a una inversión de 4 millones de dólares de Health Net

El proyecto Morris Village ampliará el acceso a una vivienda estable de largo plazo para familias y personas del condado de Stanislaus

SACRAMENTO, California, 19 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net, uno de los planes de salud administrados de Medi-Cal con mayor trayectoria en California y una empresa de Centene Corporation (NYSE: CNC), anunció el otorgamiento de una subvención de 4 millones de dólares a Self-Help Enterprises para apoyar el proyecto Morris Village, una nueva comunidad de 45 viviendas asequibles situada en Modesto, California.

Esta inversión ayudará a que más residentes de Modesto que enfrentan situaciones de inestabilidad habitacional y problemas de salud puedan acceder a viviendas asequibles.

"Una vivienda segura y estable puede marcar una diferencia duradera en la salud y el bienestar de una persona", afirmó Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net. "Nuestra inversión de 4 millones de dólares en Morris Village refleja nuestro compromiso de abordar las causas fundamentales de los problemas de salud en las comunidades que atendemos. Cuando las personas con necesidades de salud graves cuentan con un hogar estable, pueden gestionar mejor sus afecciones, mantenerse conectadas con los servicios de atención médica y sentar las bases para un futuro más seguro. Nos enorgullece colaborar con Self-Help Enterprises para materializar esta comunidad en Modesto".

La subvención de Health Net ayudará a Self-Help Enterprises a cubrir el déficit de financiamiento restante del proyecto para poder iniciar la construcción. Las 45 viviendas asequibles se destinarán a personas y familias con ingresos inferiores al ingreso medio de la zona.

"La vivienda asequible es una de las necesidades más urgentes que enfrentan las familias en todo el condado de Stanislaus y Morris Village representa justo el tipo de inversión que nuestra comunidad merece", señaló Mani Grewal, supervisor del condado de Stanislaus. "El aporte de 4 millones de dólares de Health Net, sumado a la experiencia y el compromiso de Self-Help Enterprises, ayudará a los residentes de Modesto a llevar una vida más saludable, fortalecer sus barrios y crear una comunidad más resiliente. Me enorgullece respaldar este proyecto y agradezco a Health Net y a Self-Help Enterprises por todo su apoyo".

Self-Help Enterprises tiene previsto iniciar las obras durante el cuarto trimestre de 2026 y concluir el proyecto en la primavera de 2028.

"Morris Village sumará 45 viviendas accesibles muy necesarias para Modesto, viviendas que no solo ofrecen refugio, sino que una base para disfrutar de salud, estabilidad y oportunidades", comentó Tom Collishaw, presidente y director ejecutivo de Self-Help Enterprises. "Sabemos que cuando las familias cuentan con una vivienda segura y estable, ello redunda en beneficio de su salud física y mental. La inversión de 4 millones de dólares de Health Net ha sido fundamental para concretar esta iniciativa. Nos enorgullece desarrollar este proyecto en el condado de Stanislaus y esperamos dar la bienvenida a sus futuros residentes".

Self-Help Enterprises además considerará establecer alianzas con proveedores de servicios y organizaciones comunitarias para conectar a los futuros residentes de Morris Village con la atención y el apoyo que necesitan para salir adelante mucho después de mudarse a esta nueva comunidad.

"Como enfermera matriculada, sé que la vivienda es un componente fundamental de la atención y que, cuando las familias tienen la oportunidad de acceder a vivienda asequible, mejora su bienestar general y pueden desarrollarse plenamente en nuestra comunidad", señaló Sue Zwahlen, alcaldesa de Modesto. "Agradecemos la inversión de Health Net y el liderazgo de Self-Help Enterprises para hacer esto posible".

Desde 2020, Health Net ha destinado 93 millones de dólares a iniciativas de vivienda y asistencia a personas en situación de calle en todo California, promoviendo una mayor estabilidad a largo plazo y mejores resultados de salud para las comunidades que más lo necesitan. Morris Village es la más reciente de las iniciativas anunciadas como parte de ese compromiso sostenido.

Acerca de Health Net

Health Net, LLC ("Health Net"), una empresa de Centene Corporation, fundada en California hace más de 45 años, considera que todas las personas merecen atención médica de calidad, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado de salud actual. Hoy en día, proporcionamos planes de salud a personas, familias, negocios de todos los tamaños y a quienes califican para Medi-Cal o Medicare. Con más de 117,000 proveedores en nuestra red, Health Net atiende a más de tres millones de afiliados en todo el estado. Asimismo, ofrecemos acceso a programas para tratar el abuso de sustancias, servicios de salud conductual y productos de atención médica gestionados para acceder a medicamentos con receta. Otorgamos acceso a estos planes y servicios de salud mediante Health Net y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net y Centene Corporation emplean a más de 5,700 personas en California que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

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FUENTE Health Net, LLC