Lucid Motors дебютирует на Nasdaq после слияния с Churchill Capital Corp IV
Jul 26, 2021, 15:24 ET
- Lucid Motors сегодня начинает торговаться под названием Lucid Group, Inc. (новый тикер — LCID) после слияния с Churchill Capital Corp IV.
- Сделка принесет 4,4 млрд долл. США, которые компания планирует использовать для ускорения своего роста и увеличения производственных мощностей с целью извлечения выгоды из ожидаемого спроса.
- Компания Lucid также объявила о более 11 тыс. оплаченных заказов на Lucid Air и планах по запуску принципиально нового электромобиля класса люкс во второй половине 2021 года.
- Руководство компании Lucid воплощает в себе культуру высших достижений, обладая значительным опытом в автомобильной и технологической отраслях
- Собственная технология производства электромобилей гарантирует их первоклассные эксплуатационные характеристики и эффективность, включая проектный запас хода (EPA) свыше 500 миль на одном заряде
- Вертикально интегрированные инженерные и производственные возможности, включая новейший завод по производству электромобилей в Каса-Гранде (шт. Аризона)
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Lucid Group, задающая новые стандарты экологически чистых средств передвижения за счет своих ультрасовременных электромобилей класса люкс, сегодня зарегистрировалась на биржевой площадке Nasdaq Global Select Market, выпустив обыкновенные акции класса A и публичные долговые расписки под новыми тикерами LCID и LCIDW соответственно. 23 июля 2021 года компания Lucid завершила ранее объявленное слияние с Churchill Capital Corp IV. Теперь объединенная компания будет действовать как Lucid Group, Inc.
26 июля компания Lucid откроет торги на бирже Nasdaq ударом в колокол, знаменуя тем самым размещение своих ценных бумаг. Прямую трансляцию данного мероприятия можно посмотреть на сайте биржи по адресу: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.
«Миссия компании Lucid заключается в налаживании по-настоящему массового промышленного производства электромобилей и электросиловых агрегатов за счет разработки самых передовых технологий, которые только можно вообразить, — заявил генеральный директор и главный инженер Lucid Group Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). — Lucid Air представляет новое поколение электромобилей и создает новые стандарты комфортабельного интерьера, дальности пробега без подзарядки, КПД и мощности. Мы готовимся к выполнению запланированных поставок в течение следующих двух лет и с нетерпением ожидаем возможности удовлетворить запросы наших клиентов по всему миру, обеспечив их лучшими из когда-либо созданных электромобилей».
Г-н Ролинсон добавил: «Спасибо моим коллегам по всей стране, от нашей штаб-квартиры в Калифорнии до завода в Аризоне, за их невероятный труд и готовность критически оценивать повседневные возможности. Я горжусь фундаментальными ценностями компании Lucid, которые опираются на пытливость, целеустремленность и разумные инженерные принципы».
Перед слиянием компаний председатель правления и генеральный директор Churchill Capital Corp IV Михаэль Кляйн (Michael S. Klein) заявил следующее: «Компания Lucid обладает передовой технологией, на ее продукцию высокий спрос, и она готова поставлять клиентам автомобили по конкурентным ценам уже во второй половине текущего года. Мы рады участвовать в преобразовании Lucid в публичную компанию и уверены в ее способности удовлетворить неудовлетворенные потребности в автомобильной промышленности, которая движется к электрификации быстрыми темпами по всему миру».
Компания вступает в следующую фазу своего роста, выводя Lucid Air на рынок и быстро расширяя свою деятельность для достижения своей цели, заключающейся в поставке широкого ассортимента продукции на основе собственной технологии производства электросиловых агрегатов. Компания Lucid недавно преодолела рубеж в 11 тыс. оплаченных заказов на Lucid Air, включая полностью зарезервированные версии Dream Edition, Grand Touring, а также версии Touring и Pure. В настоящее время компания производит Lucid Air на своем заводе в Аризоне и проводит проверки качества в преддверии поставок клиентам.
Руководство компании Lucid имеет за плечами многие десятилетия опыта, накопленного различными автомобилестроительными и технологическими компаниями. В состав ее нового совета директоров, также обладающего разнообразными знаниями и опытом, входят:
- Питер Ролинсон (Peter Rawlinson), генеральный директор и главный инженер Lucid Group
- Эндрю Ливерис (Andrew Liveris), председатель правления, бывший председатель правления и генеральный директор The Dow Chemical Company
- Турки Альновайзер (Turqi Alnowaiser), заместитель управляющего и руководитель отдела международных инвестиций Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия
- Гленн Р. Огаст (Glenn R. August), основатель и генеральный директор компании Oak Hill Advisors, L.P.
- Нэнси Джойя (Nancy Gioia), исполнительный председатель компании Blue Current, Inc.
- Фрэнк Линденберг (Frank Lindenberg), бывший финансовый директор Mercedes-Benz Cars и Mercedes-Benz AG
- Нишель Мейнар-Эллиотт (Nichelle Maynard-Elliott), директор компании Element Solutions, Inc.
- Тони Посавац (Tony Posawatz), президент и генеральный директор компании Invictus iCAR
- Джанет С. Вонг (Janet S. Wong), партнер (в отставке), KPMG LLP
Информация о компании Lucid Group
Миссия Lucid заключается в стимулировании перехода на экологически чистую энергетику за счет создания самых привлекательных электромобилей, ориентированных на удобство пользователя. Ее первый автомобиль Lucid Air — ультрасовременный седан класса люкс, выполненный в калифорнийском стиле с использованием хорошо зарекомендовавших себя технологий. Предполагается, что некоторые модели Air, оснащенные роскошным интерьером в среднеразмерном кузове, смогут иметь проектный запас хода более 500 миль. Поставки продукции Lucid Air, которая будет производиться на новом заводе компании Lucid в Каса-Гранде (шт. Аризона), планируется начать во второй половине 2021 года.
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580906/Lucid_Motors.jpg
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SOURCE Lucid Motors
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