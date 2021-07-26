Lucid Motors дебютирует на Nasdaq после слияния с Churchill Capital Corp IV

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Lucid Motors

Jul 26, 2021, 15:24 ET

  • Lucid Motors сегодня начинает торговаться под названием Lucid Group, Inc. (новый тикер — LCID) после слияния с Churchill Capital Corp IV.
  • Сделка принесет 4,4 млрд долл. США, которые компания планирует использовать для ускорения своего роста и увеличения производственных мощностей с целью извлечения выгоды из ожидаемого спроса.
  • Компания Lucid также объявила о более 11 тыс. оплаченных заказов на Lucid Air и планах по запуску принципиально нового электромобиля класса люкс во второй половине 2021 года.
  • Руководство компании Lucid воплощает в себе культуру высших достижений, обладая значительным опытом в автомобильной и технологической отраслях
  • Собственная технология производства электромобилей гарантирует их первоклассные эксплуатационные характеристики и эффективность, включая проектный запас хода (EPA) свыше 500 миль на одном заряде
  • Вертикально интегрированные инженерные и производственные возможности, включая новейший завод по производству электромобилей в Каса-Гранде (шт. Аризона)

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля 2021 г. /PRNewswire/ --  Компания Lucid Group, задающая новые стандарты экологически чистых средств передвижения за счет своих ультрасовременных электромобилей класса люкс, сегодня зарегистрировалась на биржевой площадке Nasdaq Global Select Market, выпустив обыкновенные акции класса A и публичные долговые расписки под новыми тикерами LCID и LCIDW соответственно. 23 июля 2021 года компания Lucid завершила ранее объявленное слияние с Churchill Capital Corp IV. Теперь объединенная компания будет действовать как Lucid Group, Inc.

Lucid Motors begins trading today as Lucid Group, Inc., under the new ticker symbol “LCID” after completing a merger with Churchill Capital Corp IV. The transaction brings in $4.4B, which the company plans to use to accelerate its growth and increase manufacturing capacity to capitalize on expected demand. Lucid also announced that it has over 11,000 paid reservations for Lucid Air and is on schedule to deliver its groundbreaking luxury electric vehicle in the second half of 2021.
Lucid Motors begins trading today as Lucid Group, Inc., under the new ticker symbol “LCID” after completing a merger with Churchill Capital Corp IV. The transaction brings in $4.4B, which the company plans to use to accelerate its growth and increase manufacturing capacity to capitalize on expected demand. Lucid also announced that it has over 11,000 paid reservations for Lucid Air and is on schedule to deliver its groundbreaking luxury electric vehicle in the second half of 2021.

26 июля компания Lucid откроет торги на бирже Nasdaq ударом в колокол, знаменуя тем самым размещение своих ценных бумаг. Прямую трансляцию данного мероприятия можно посмотреть на сайте биржи по адресу: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.

«Миссия компании Lucid заключается в налаживании по-настоящему массового промышленного производства электромобилей и электросиловых агрегатов за счет разработки самых передовых технологий, которые только можно вообразить, — заявил генеральный директор и главный инженер Lucid Group Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). — Lucid Air представляет новое поколение электромобилей и создает новые стандарты комфортабельного интерьера, дальности пробега без подзарядки, КПД и мощности. Мы готовимся к выполнению запланированных поставок в течение следующих двух лет и с нетерпением ожидаем возможности удовлетворить запросы наших клиентов по всему миру, обеспечив их лучшими из когда-либо созданных электромобилей».

Г-н Ролинсон добавил: «Спасибо моим коллегам по всей стране, от нашей штаб-квартиры в Калифорнии до завода в Аризоне, за их невероятный труд и готовность критически оценивать повседневные возможности. Я горжусь фундаментальными ценностями компании Lucid, которые опираются на пытливость, целеустремленность и разумные инженерные принципы».

Перед слиянием компаний председатель правления и генеральный директор Churchill Capital Corp IV Михаэль Кляйн (Michael S. Klein) заявил следующее: «Компания Lucid обладает передовой технологией, на ее продукцию высокий спрос, и она готова поставлять клиентам автомобили по конкурентным ценам уже во второй половине текущего года. Мы рады участвовать в преобразовании Lucid в публичную компанию и уверены в ее способности удовлетворить неудовлетворенные потребности в автомобильной промышленности, которая движется к электрификации быстрыми темпами по всему миру».

Компания вступает в следующую фазу своего роста, выводя Lucid Air на рынок и быстро расширяя свою деятельность для достижения своей цели, заключающейся в поставке широкого ассортимента продукции на основе собственной технологии производства электросиловых агрегатов. Компания Lucid недавно преодолела рубеж в 11 тыс. оплаченных заказов на Lucid Air, включая полностью зарезервированные версии Dream Edition, Grand Touring, а также версии Touring и Pure. В настоящее время компания производит Lucid Air на своем заводе в Аризоне и проводит проверки качества в преддверии поставок клиентам.

Руководство компании Lucid имеет за плечами многие десятилетия опыта, накопленного различными автомобилестроительными и технологическими компаниями. В состав ее нового совета директоров, также обладающего разнообразными знаниями и опытом, входят:

  • Питер Ролинсон (Peter Rawlinson), генеральный директор и главный инженер Lucid Group
  • Эндрю Ливерис (Andrew Liveris), председатель правления, бывший председатель правления и генеральный директор The Dow Chemical Company
  • Турки Альновайзер (Turqi Alnowaiser), заместитель управляющего и руководитель отдела международных инвестиций Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия
  • Гленн Р. Огаст (Glenn R. August), основатель и генеральный директор компании Oak Hill Advisors, L.P.
  • Нэнси Джойя (Nancy Gioia), исполнительный председатель компании Blue Current, Inc.
  • Фрэнк Линденберг (Frank Lindenberg), бывший финансовый директор Mercedes-Benz Cars и Mercedes-Benz AG
  • Нишель Мейнар-Эллиотт (Nichelle Maynard-Elliott), директор компании Element Solutions, Inc.
  • Тони Посавац (Tony Posawatz), президент и генеральный директор компании Invictus iCAR
  • Джанет С. Вонг (Janet S. Wong), партнер (в отставке), KPMG LLP

Информация о компании Lucid Group
Миссия Lucid заключается в стимулировании перехода на экологически чистую энергетику за счет создания самых привлекательных электромобилей, ориентированных на удобство пользователя. Ее первый автомобиль Lucid Air — ультрасовременный седан класса люкс, выполненный в калифорнийском стиле с использованием хорошо зарекомендовавших себя технологий. Предполагается, что некоторые модели Air, оснащенные роскошным интерьером в среднеразмерном кузове, смогут иметь проектный запас хода более 500 миль. Поставки продукции Lucid Air, которая будет производиться на новом заводе компании Lucid в Каса-Гранде (шт. Аризона), планируется начать во второй половине 2021 года.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1580906/Lucid_Motors.jpg

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http://www.lucidmotors.com

SOURCE Lucid Motors

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