Lüks Markalara Eşdeğer Tech Chery TIGGO 7 PRO'nun İç Kısmı Ödüle Layık ve Sizi İlk Görüşte Kendine Hayran Bırakacak

ANKARA, Türkiye, 10 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Işık ve gölge akışında modern bir görünümle TIGGO 7 PRO, dinlenme ve eğlence ortamında büyüleyici bir parıltı sergiliyor. Şehrin koşuşturmacasında yakında Türk pazarına sunulacak Cherry'nin yeni modeli TIGGO 7 PRO'nun baştan çıkarıcı güzelliğine tanık olacaksınız.

TIGGO 7 PRO, tasarım stili Audi Q7 ve Mercedes-Maybach S-Class ile tamamen aynı, sizi çevreleyen bir kabine sahip, böylece üstün kalite hissiyle birlikte görünüşünün cazibesini de deneyimleyebilirsiniz. Kabine girerken, kolay kontrol ve rahatlık için bölünmüş ekran ve düğmelere sahip yatay entegre gösterge paneli sizi karşılayacak. Dahası, çift dikişli iç döşeme ve lazerle çizilmiş plaka aracın tamamındaki mükemmel tekniği yansıtarak lüks kaliteyi vurguluyor.

TIGGO 7 PRO kasten göz alıcı ve son derece pratiktir. 12 inç tam LCD gösterge paneli, 10,25 inç ultra-net merkezi kontrol ekranı ve 8 inç klima LCD dokunmatik ekranı dahil olmak üzere lüks teknoloji yapılandırması, genç kullanıcılara yeni bir seyahat keyfi sunuyor. Buna ek olarak, TIGGO 7 PRO LCD cihazlar, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve klima ekranı arasındaki etkileşimi destekleyerek tematik bilgi paylaşımını mümkün kılar, böylesi bir deneyim de günümüz gençlerinin bayıldığı gelecek ve teknolojiyi elde etme hissini yaratır.

Üç ekranlı bağlantı, görünüşe dikkat eden tüketiciler için TIGGO 7 PRO'nun kazanan özelliği olsa da, özellikle iyi düşünülmüş bazı daha popüler teknoloji özellikleri de var. TIGGO 7 PRO, cep telefonları için kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve tek düğmeyle araç çalıştırma, indüksiyonla açılan elektrikli arka bagaj kapısı ve yolcular için çift ısı bölgesinin benzersiz şekilde otomatik sabit ısı kliması ile donatılmıştır, bu da her yolculuğun daha rahatlatıcı ve konforlu olmasını sağlar.

TIGGO 7 PRO büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. TIGGO 7 PRO'nun çekiciliği sadece iç tasarımın lüks markalarla kıyaslanabilecek görsel keyfine değil, geleceğin teknolojisinin yarattığı son derece insana dair sürüş deneyimine de yansımaktadır. Tech Chery TIGGO 7 PRO, hiçbir sürüş korkusu veya kısıtlaması olmadan, daha fazla Türk kullanıcısı için olağanüstü bir seçim olacak.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1916768/image_5011064_14197709.jpg

SOURCE Chery