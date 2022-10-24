LULAC全國委員會及LULAC研究院鄭重任命三位女性擔任該組織高管

美國歷史最久、規模最大的拉丁裔民權組織領導人在德州達拉斯舉行官方治理會議，並表示這些舉措標誌著 LULAC 新時代的開始

華盛頓2022年10月24日 /美通社/ -- 拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 董事會就決定終止與 LULAC 首席執行官 Sindy Benavides 的剩餘合約而發表聲明。LULAC 創辦於 1929 年，是美國規模最大、歷史最悠久的拉丁裔民權組織，該組織現將在全國範圍內遴選新任行政總裁人選。 該組織董事會隨後投票授權其全國主席及指定者監督有關 LULAC 運作和活動的所有事務。

"LULAC 今天清楚地表明，我們已有 93 年的歷史，還擁有新的領導層和雄心勃勃的議程，"LULAC 全国主席兼委員長 Domingo Garcia表示， 「我們今天很自豪地宣佈，任命德州律師 Gloria Leal 為 LULAC 總法律顧問，她是本組織 90 多年來首次擔任這一職務的女性。我們的另一創舉則是任命 Analuisa Tapia 擔任 LULAC 首任全國糾儀長，她曾是 Vanessa Guillen 正義行動的女性傑出人物。此外，來自 LULAC 芝加哥分部 的 Sara Walker 被任命為全國主席特別顧問。」

關於 LULAC

拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 是美國最龐大、歷史最悠久的志願性拉丁裔民權組織，致力於提升拉丁裔美國人福祉並構建強大的拉丁裔社區。LULAC 總部位於華盛頓特區，並在全美和波多黎各設有一千家委員會。該組織推出一連串計劃、服務和倡議，旨在為拉丁裔解決最重要的問題，以滿足其當今和未來的重大訴求。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://lulac.org/

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