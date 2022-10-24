LULAC全國委員會及LULAC研究院鄭重任命三位女性擔任該組織高管

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Oct 24, 2022, 09:29 ET

美國歷史最久、規模最大的拉丁裔民權組織領導人在德州達拉斯舉行官方治理會議，並表示這些舉措標誌著 LULAC 新時代的開始 

華盛頓2022年10月24日 /美通社/ -- 拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 董事會就決定終止與 LULAC 首席執行官 Sindy Benavides 的剩餘合約而發表聲明。LULAC 創辦於 1929 年，是美國規模最大、歷史最悠久的拉丁裔民權組織，該組織現將在全國範圍內遴選新任行政總裁人選。 該組織董事會隨後投票授權其全國主席及指定者監督有關 LULAC 運作和活動的所有事務。

"LULAC 今天清楚地表明，我們已有 93 年的歷史，還擁有新的領導層和雄心勃勃的議程，"LULAC 全国主席兼委員長 Domingo Garcia表示， 「我們今天很自豪地宣佈，任命德州律師 Gloria Leal  LULAC 總法律顧問，她是本組織 90 多年來首次擔任這一職務的女性。我們的另一創舉則是任命 Analuisa Tapia 擔任 LULAC 首任全國糾儀長，她曾是 Vanessa Guillen 正義行動的女性傑出人物。此外，來自 LULAC 芝加哥分部  Sara Walker 被任命為全國主席特別顧問。」

關於 LULAC 

拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 是美國最龐大、歷史最悠久的志願性拉丁裔民權組織，致力於提升拉丁裔美國人福祉並構建強大的拉丁裔社區。LULAC 總部位於華盛頓特區，並在全美和波多黎各設有一千家委員會。該組織推出一連串計劃、服務和倡議，旨在為拉丁裔解決最重要的問題，以滿足其當今和未來的重大訴求。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://lulac.org/

如欲了解更多資訊，請聯絡 David Cruz | 電話：818 689-9991 | 電郵：[email protected]

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