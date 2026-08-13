L'UNIVERSITÉ DE NARXOZ SE CLASSE AU 1er RANG EN ASIE CENTRALE EN MATIÈRE D'INSERTION PROFESSIONNELLE ET FIGURE DANS LE TOP 200 MONDIAL

L'université de Narxoz s'est classée première au Kazakhstan et en Asie centrale en matière d'insertion professionnelle dans le classement mondial des universités QS 2027

L'université fait son entrée dans le top 200 mondial dans cette catégorie, ce qui la place parmi les 15 % des meilleurs établissements classés à l'échelle mondiale.

Les programmes de double diplôme proposés en partenariat avec l'université Queen's de Belfast, l'Illinois Tech, l'université Mykolas Romeris et l'université de La Rochelle renforcent la compétitivité des diplômés à l'échelle mondiale.

ALMATY, Kazakhstan, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- L'université Narxoz a conservé sa place de première université du Kazakhstan et d'Asie centrale en matière d'insertion professionnelle des diplômés, selon le classement mondial des universités QS 2027. L'université figure également parmi les 200 meilleures au monde dans la catégorie « Insertion professionnelle », ce qui la place dans les 15 % des meilleurs établissements parmi plus de 1 500 établissements évalués à l'échelle mondiale.

Photo Credit: Narxoz University

Ce résultat illustre le modèle adopté par l'université de Narxoz, qui consiste à relier directement les études universitaires aux besoins du marché du travail. Les employeurs et les experts du secteur participent à l'élaboration des programmes d'études, tandis que les étudiants travaillent sur des projets concrets, effectuent des stages professionnels et constituent leur portfolio. L'université a également enregistré des progrès au niveau des indicateurs d'internationalisation, avec une amélioration de son classement dans les catégories « rapport professeurs/étudiants » et « proportion d'étudiants internationaux », qui sont toutes deux passées de la tranche 701-800 à la tranche 501-600.

Cette ouverture internationale est encore renforcée par des programmes de double diplôme mis en place avec l'université Queen's de Belfast, l'Illinois Tech, l'université Mykolas Romeris et l'université de La Rochelle, permettant ainsi aux diplômés de faire valider leurs qualifications selon les normes internationales et de se constituer des réseaux professionnels au-delà de Kazakhstan.

Le classement général de l'université de Narxoz, qui se situe entre la 1 001e et la 1 200e place dans le classement mondial des universités QS 2027, témoigne des progrès constants réalisés dans sa transformation en une université capable de rivaliser à l'échelle internationale pour attirer des étudiants, recruter des enseignants et nouer des partenariats universitaires.

Kanat Kozhakhmet, président de l'université Narxoz, a déclaré : « La valeur d'un diplôme se mesure à l'aune de l'évolution professionnelle du diplômé tout au long de sa carrière. Pour nous, l'éducation constitue le fondement d'un parcours professionnel long et riche de sens. Nous tenons à remercier le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur pour sa politique cohérente et son soutien sans faille, qui aident les universités à renforcer leurs liens avec le marché du travail et à jeter des bases solides pour le développement professionnel des étudiants. »

Bulat Utemuratov, actionnaire de l'université Narxoz, a déclaré : « En tant qu'ancien étudiant de Narxoz, cette distinction revêt une grande importance pour moi. Notre stratégie a toujours été de faire de Narxoz une université de premier plan jouissant d'une reconnaissance mondiale, et le fait que nous figurions parmi les 200 meilleures universités au monde en termes d'insertion professionnelle des diplômés confirme clairement que nous sommes sur la bonne voie. »