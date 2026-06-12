LUNYEE bringt die 3020 Nova CNC Router auf den Markt, um die Desktop-CNC leistungsfähiger und einfacher zu machen

HONG KONG, 13. Juni 2026 /PRNewswire/ -- LUNYEE, eine Marke für Desktop-Fertigung mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung, gab heute die Einführung des LUNYEE 3020 Nova CNC Routers bekannt. Die neue Desktop-CNC-Maschine kombiniert eine 710-W-Trim-Router-Spindel, ein hochgradig vormontiertes Design und industrietaugliche Linearschienen und Kugelumlaufspindeln an den X-, Y- und Z-Achsen.

Sie wurde entwickelt, um die Montage zu vereinfachen, die Schnittleistung zu erhöhen und Anfängern den Einstieg in die Desktop-CNC zu erleichtern.

Speed Speed

Einrichtung in 5 Minuten, erstes CNC-Projekt in etwa 30 Minuten

Der LUNYEE 3020 Nova ist mit einer stark vormontierten Struktur gebaut. Der Kernrahmen und das Antriebssystem werden vor dem Versand zusammengebaut, eingestellt und getestet. Nach dem Auspacken müssen die Benutzer nur noch das Z-Achsen-Modul installieren und die Kabel anschließen. Die Maschine ist in weniger als fünf Minuten einsatzbereit.

Vom Auspacken bis zum Laden eines Werkzeugwegs können Anwender ihr erstes grundlegendes CNC-Projekt in etwa 30 Minuten fertig stellen. So können Bastler, Heimwerker, Ausbilder und kleine Unternehmen schneller mit der Produktion von echten Arbeiten auf einer Desktop-CNC-Maschine beginnen.

710 W Leistung und industrietaugliche Bewegung für mehr Schneidleistung

Die 3020 Nova ist standardmäßig mit einer 710-W-Trim-Router-Spindel ausgestattet, die eine zuverlässige Schneidleistung für Holz, Acryl, Kunststoff, weiche Metalle und feine Gravuranwendungen bietet.

Als Antriebssystem verwendet die 3020 Nova in allen drei Achsen quadratische HGH-15-Industrieschienen, gepaart mit 1204-Kugelgewindetrieben. Diese Struktur trägt zur Verbesserung der Maschinensteifigkeit, der Bewegungsstabilität und der Positioniergenauigkeit bei. Die Maschine unterstützt eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 5.000 mm/min und eine Genauigkeit von ±0,05 mm.

Preise und Verfügbarkeit

Der LUNYEE 3020 Nova CNC Router ist ab sofort auf der offiziellen LUNYEE Website unter erhältlich und unterstützt den weltweiten Versand. Der Einzelhandelspreis des 3020 Nova beträgt 599 USD. Neukunden erhalten mit dem Code LY3020 einen Rabatt von 8 %. Der Rabattcode ist bis zum 30. Juni 2026 gültig.

Informationen zu LUNYEE

LUNYEE ist eine innovative Marke, die hochwertige CNC-Fräsen und DIY-Werkzeuge entwickelt. Das Unternehmen bietet kosteneffiziente, zuverlässige Produktionsanlagen für Hersteller, Heimwerker und kleine Unternehmen weltweit. Von Einsteigermaschinen bis hin zu leistungsfähigeren Produktivitätswerkzeugen wird LUNYEE von der Markenphilosophie geleitet: „Einfacher Start. Lange Leistung."

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