LUNYEE lance le routeur CNC Nova 3020 pour rendre les CNC de bureau plus performants et plus faciles à prendre en main

HONG KONG, 13 juin 2026 /PRNewswire/ -- LUNYEE, une marque de fabrication d'ordinateurs de bureau avec plus d'une décennie d'expérience, a annoncé aujourd'hui le lancement du routeur CNC LUNYEE Nova 3020. Cette nouvelle machine CNC de bureau combine une broche de routeur de 710 W, une conception hautement pré-assemblée, ainsi que des rails linéaires et des vis à billes de qualité industrielle sur les axes X, Y et Z.

Elle est conçue pour simplifier l'assemblage, augmenter la puissance de coupe et faciliter l'accès des débutants au CNC de bureau.

Speed Speed

Installation en 5 minutes, premier projet CNC en 30 minutes environ

Le LUNYEE 3020 Nova est construit avec une structure hautement pré-assemblée. Son châssis central et son système d'entraînement sont assemblés, réglés et testés avant expédition. Une fois le produit déballé, les utilisateurs n'ont plus qu'à installer le module de l'axe Z et de brancher les câbles. La machine est prête à l'emploi en moins de cinq minutes.

Du déballage au chargement d'un parcours d'outil, les utilisateurs peuvent réaliser leur premier projet CNC de base en une trentaine de minutes. Cela permet aux fabricants, aux bricoleurs, aux enseignants et aux petites entreprises de se lancer plus rapidement dans la production de pièces concrètes à l'aide d'une machine CNC de bureau.

Une puissance de 710 W et un système de mouvement de qualité industrielle pour une capacité de découpe accrue

Le 3020 Nova est équipé en standard d'une broche de toupie de 710 W, offrant une puissance de coupe fiable pour le bois, l'acrylique, les plastiques, les métaux tendres et les applications de gravure fine.

Pour le système de mouvement, le 3020 Nova utilise des rails linéaires carrés de qualité industrielle HGH-15 sur les trois axes, associés à 1 204 systèmes d'entraînement à vis à billes. Cette structure permet d'améliorer la rigidité de la machine, la stabilité des mouvements et la précision du positionnement. La machine peut atteindre une vitesse de déplacement maximale de 5 000 mm/min et une précision de ±0,05 mm.

Prix et disponibilité

Le routeur routeur CNC LUNYEE Nova 3020 est désormais disponible sur le site officiel de LUNYEE et peut être expédiée dans le monde entier. Le prix de vente au détail du 3020 Nova est de 599 dollars. Les nouveaux clients peuvent bénéficier d'une réduction de 8 % avec le code LY3020. Le code de réduction sera valable jusqu'au 30 juin 2026.

À propos de LUNYEE

LUNYEE est une marque innovante qui développe des routeurs CNC et des outils de bricolage de haute qualité. L'entreprise fournit des équipements de fabrication fiables et offrant un bon rapport qualité-prix aux créateurs, aux bricoleurs et aux petites entreprises du monde entier. Des machines d'entrée de gamme aux outils de productivité les plus performants, LUNYEE est guidée par la philosophie de la marque : « Facile à démarrer. Construit pour durer. »

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