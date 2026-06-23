Luxshare Precision publica su informe de sostenibilidad de 2025

NUEVA YORK, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. publicó recientemente su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que detalla los avances logrados en materia de prioridades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y reafirma su compromiso con las operaciones responsables a nivel mundial. Este informe destaca los avances cuantificables en gobernanza ESG, estrategia climática, supervisión de la cadena de suministro, protección de los derechos humanos e innovación sostenible, junto con una mayor transparencia en un panorama global cada vez más complejo.

En consonancia con marcos reconocidos internacionalmente, como las Normas de la Iniciativa de Informes Globales (GRI) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), el informe refleja los esfuerzos continuos por integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial a largo plazo y en las estructuras de gobernanza.

Fortalecer la gobernanza y la estrategia a largo plazo

Luxshare Precision sigue priorizando la sostenibilidad en la toma de decisiones mediante un marco integral de gobernanza ESG liderado por su Consejo de Administración. Respaldado por una estructura de gobernanza ESG de tres niveles que abarca la toma de decisiones, la planificación y la ejecución, el consejo supervisa la estrategia, el rendimiento y los aspectos clave de ESG, mientras que su representación independiente y femenina del 37,5% garantiza una toma de decisiones equilibrada y transparente.

Partiendo de esta sólida base de gobernanza, la empresa ha fortalecido el vínculo entre los objetivos estratégicos y las metas medibles. Tras alcanzar sus objetivos de sostenibilidad para 2025, Luxshare Precision ha presentado nuevos objetivos para 2030 que abarcan gobernanza, operaciones, productos, alianzas y prácticas laborales. Estos objetivos se centran en la reducción de emisiones, la eficiencia energética, el abastecimiento responsable, la innovación y el bienestar de los empleados, proporcionando una hoja de ruta con visión de futuro para el desarrollo sostenible en toda la cadena de valor.

Impulsar la acción climática con progresos medibles

La acción climática sigue siendo fundamental para la agenda de sostenibilidad de Luxshare Precision. Guiada por las recomendaciones del TCFD, la empresa evalúa sistemáticamente los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima y los integra en su planificación operativa. Su objetivo basado en la ciencia, alineado con la trayectoria de 1,5°C, ha sido validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y cuenta con el respaldo de una hoja de ruta para lograr la neutralidad de carbono para 2050.

El informe resalta avances tangibles. La energía limpia representó el 64% del consumo total, mientras que las emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 disminuyeron un 25% en comparación con los niveles de 2022. Las emisiones de Alcance 3 por CNY de valor agregado se redujeron un 19%, lo que refleja los esfuerzos continuos para descarbonizar toda la cadena de valor. La participación de los proveedores desempeña un papel fundamental en la expansión de estos esfuerzos. Mediante capacitación, participación in situ e iniciativas más amplias de desarrollo de capacidades, la empresa ha mejorado las capacidades de gestión ambiental de los proveedores. Estos esfuerzos ayudaron a los proveedores a lograr un ahorro de energía de 56 560 MWh en 2025 y a extender aún más las reducciones de emisiones más allá de las operaciones directas de Luxshare Precision.

En reconocimiento a su rendimiento, Luxshare Precision recibió una calificación A en el cuestionario de Cambio Climático de CDP por segundo año consecutivo.

Construir cadenas de suministro responsables y resilientes

El informe también subraya el fuerte enfoque de la empresa en la transparencia, la trazabilidad y la gestión de riesgos en toda la cadena de suministro, respaldado por un marco de riesgos multidimensional que abarca la gestión laboral, la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, la gestión ambiental, la ética empresarial y los sistemas de gestión.

Todos los proveedores deben cumplir con el Código de Conducta para Proveedores. Las auditorías de RSC se realizan principalmente mediante evaluaciones in situ, complementadas con evaluaciones en línea. En total, se evaluaron 1.815 proveedores, incluyendo el 100% de los nuevos proveedores de materia prima. Se identificaron y abordaron 2.345 problemas relacionados con el riesgo, lo que demuestra un sistema integral que abarca desde la identificación del riesgo hasta su mitigación.

Además, Luxshare Precision se compromete a cumplir con las directrices internacionales, como la Guía de Debida Diligencia de la OCDE, y a extender los requisitos de abastecimiento responsable a toda la cadena de suministro. Todos los minerales 3TG utilizados en los productos se obtuvieron de fundiciones y refinerías que cumplen con la normativa RMAP y se pudo rastrear hasta el país de origen, lo que garantiza una trazabilidad completa.

Impulsar prácticas laborales inclusivas y la participación de la fuerza laboral

Además, Luxshare Precision sigue impulsando un enfoque centrado en las personas. Como miembro de la Alianza Empresarial Responsable (RBA), la empresa ha establecido un mecanismo integral de gestión de riesgos laborales que abarca todo el proceso de "Identificar-Prevenir-Monitorear-Mitigar y Remediar". Este marco permite la detección y resolución oportunas de riesgos potenciales y problemas relacionados con los derechos laborales.

Estos mecanismos se refuerzan mediante iniciativas de compromiso continuo de los empleados y mejoras constantes en el lugar de trabajo. Una red de 60 sindicatos, junto con encuestas de satisfacción periódicas, contribuye a mantener un diálogo abierto y constructivo. Las iniciativas de diversidad e inclusión han incrementado la representación de las mujeres en puestos de liderazgo, mientras que los empleados con discapacidad representan ahora el 0,8% de la plantilla. Asimismo, el fortalecimiento de la gestión ambiental, de salud y seguridad contribuyó a una reducción interanual del 11% en las tasas de lesiones por millón de horas trabajadas.

Integrar de la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida del producto

La sostenibilidad se integra cada vez más en el desarrollo de productos, con un mayor énfasis en la ampliación de las aplicaciones de tecnologías limpias. La empresa ha ampliado su cartera de tecnologías limpias para incluir soluciones de optimización de sistemas energéticos, módulos avanzados de gestión de energía, soluciones de automatización industrial, componentes para vehículos eléctricos, materiales reciclados y sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía. Estos productos están diseñados para mejorar la eficiencia energética, reducir las pérdidas eléctricas y respaldar aplicaciones bajas en carbono en diversos sectores.

Al mismo tiempo, se fortalece la gestión del ciclo de vida de las sustancias peligrosas, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales globales y mejorando al mismo tiempo la competitividad de los productos en los mercados internacionales.

Grace Wang, presidenta y consejera delegada de Luxshare Precision, destacó que la creación de valor a largo plazo sigue siendo un principio fundamental. En adelante, Luxshare Precision continuará colaborando con sus socios en todo su ecosistema para construir una cadena de valor más resiliente, responsable y sostenible.