Luxshare Precision publie son rapport 2025 sur le développement durable

NEW YORK, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. a récemment publié son rapport 2025 sur le développement durable, qui détaille les progrès réalisés dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance (ESG), et réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur d'une gestion responsable à l'échelle mondiale. Le rapport met en évidence des avancées tangibles en matière de gouvernance ESG, de stratégie climatique, de contrôle de la chaîne logistique, de protection des droits humains et d'innovation durable, ainsi qu'une transparence accrue dans un contexte mondial de plus en plus complexe.

Conforme aux référentiels internationalement reconnus, notamment les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et celles du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD), ce rapport témoigne des efforts continus déployés pour intégrer le développement durable dans la stratégie d'entreprise à long terme et dans les structures de gouvernance.

Renforcer la gouvernance et la stratégie à long terme

Luxshare Precision continue de placer le développement durable au cœur de ses processus décisionnels, grâce à un cadre de gouvernance ESG complet piloté par son conseil d'administration. S'appuyant sur une structure de gouvernance ESG à trois niveaux qui couvre la prise de décision, la planification et l'exécution, le conseil d'administration assure la supervision globale de la stratégie ESG, des performances et des enjeux clés, tandis que la proportion de membres indépendants et de femmes, qui s'élève à 37,5 %, favorise une prise de décision équilibrée et transparente.

Sur la base de ces principes de gouvernance, l'entreprise a consolidé le lien entre ses objectifs stratégiques et ses cibles quantifiables. Après avoir atteint ses objectifs de développement durable pour 2025, Luxshare Precision a défini de nouvelles cibles pour 2030 dans les domaines de la gouvernance, des opérations, des produits, des partenariats et des pratiques sur le lieu de travail. Portant sur la réduction des émissions, l'efficacité énergétique, l'approvisionnement responsable, l'innovation et le bien-être des collaborateurs, ces cibles constituent une feuille de route tournée vers l'avenir pour le développement durable tout au long de la chaîne de valeur.

Faire progresser la lutte contre le changement climatique grâce à des avancées mesurables

La lutte contre le changement climatique reste au centre du programme de développement durable de Luxshare Precision. En se fondant sur les recommandations du TCFD, l'entreprise évalue systématiquement les risques et les possibilités liés au climat pour les intégrer dans sa planification opérationnelle. Basée sur des données scientifiques et conforme à la trajectoire de 1,5 °C de réchauffement, sa cible a été validée par la Science Based Target initiative (SBTi) et s'accompagne d'une feuille de route visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Le rapport souligne des progrès concrets. Les énergies propres ont représenté 64 % de la consommation totale, tandis que les émissions absolues de portées 1 et 2 ont diminué de 25 % par rapport aux niveaux de 2022. Les émissions de portée 3 par yuan (CNY) de valeur ajoutée ont baissé de 19 %, ce qui témoigne des efforts continus déployés pour décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. L'engagement des fournisseurs joue un rôle essentiel dans le développement de ces initiatives. Grâce à des formations, à un accompagnement sur le terrain et à des initiatives plus larges de renforcement des capacités, l'entreprise a aidé ses fournisseurs à améliorer leurs capacités en matière de gestion environnementale. Ces efforts ont permis aux fournisseurs de réaliser des économies d'énergie de 56 560 MWh en 2025 et d'étendre la réduction de leurs émissions au-delà des activités directement liées à Luxshare Precision.

En reconnaissance de ses performances, Luxshare Precision a obtenu la note A au questionnaire du CDP sur le changement climatique pour la deuxième année consécutive.

Mettre en place des chaînes logistiques responsables et résilientes

Le rapport insiste également sur l'importance que l'entreprise accorde à la transparence, à la traçabilité et à la gestion des risques tout au long de la chaîne logistique, grâce à un cadre de gestion des risques multidimensionnel englobant la gestion des ressources humaines, de la santé et de la sécurité au travail, la gestion environnementale, l'éthique des affaires et les systèmes de gestion.

Tous les fournisseurs sont tenus de respecter le Code de conduite des fournisseurs. Les audits relatifs à la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) sont principalement réalisés sous la forme d'inspections sur site, complétées par des évaluations en ligne. Un total de 1 815 fournisseurs ont été examinés, dont 100 % des nouveaux fournisseurs de matières premières. Au total, 2 345 problèmes liés aux risques ont été repérés et traités, ce qui démontre l'efficacité du système en boucle fermée, de la détection des risques à leur résolution.

Par ailleurs, Luxshare Precision s'engage à se conformer à des lignes directrices internationales telles que le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, ainsi qu'à étendre les exigences en matière d'approvisionnement responsable à l'ensemble de la chaîne logistique. L'ensemble des minerais de conflit (3TG) utilisés dans les produits provenaient de fonderies et d'affineries respectant le processus d'assurance des minerais responsables (RMAP), et leur traçabilité totale jusqu'au pays d'origine a pu être garantie.

Promouvoir des pratiques inclusives de gestion du personnel et l'engagement des collaborateurs

Luxshare Precision continue en outre de promouvoir une approche centrée sur l'humain. Membre de la Responsible Business Alliance (RBA), l'entreprise a mis en place un mécanisme complet de gestion des risques liés au travail, couvrant l'ensemble du processus « Repérer - Prévenir - Surveiller - Atténuer et Résoudre ». Ce cadre permet de détecter et de résoudre en temps utile les risques potentiels et les problèmes liés aux droits du travail.

Ces mécanismes sont soutenus par des initiatives visant à favoriser l'engagement continu des salariés et par des améliorations permanentes sur le lieu de travail. En plus de la réalisation régulière d'enquêtes de satisfaction, un réseau regroupant 60 syndicats contribue à maintenir un dialogue ouvert et constructif. Les initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion ont entraîné une augmentation de la représentation des femmes aux postes de direction, tandis que les salariés en situation de handicap constituent désormais 0,8 % des effectifs. En parallèle, le renforcement de la gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité a contribué à une baisse de 11 % du taux d'accidents par million d'heures travaillées par rapport à l'année précédente.

Intégrer le développement durable tout au long du cycle de vie des produits

Les considérations liées au développement durable sont de plus en plus intégrées dans le développement des produits, l'accent étant davantage mis sur le déploiement à grande échelle des technologies propres. L'entreprise a élargi sa gamme de technologies propres pour y inclure des solutions d'optimisation des systèmes énergétiques, des modules avancés de gestion de l'énergie, des solutions d'automatisation industrielle, des composants pour véhicules électriques, des matériaux destinés au recyclage, ainsi que des systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie. Ces produits sont conçus pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les pertes électriques et favoriser des applications à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs.

Dans le même temps, la gestion du cycle de vie des substances dangereuses est renforcée pour garantir le respect des normes environnementales mondiales, tout en améliorant la compétitivité des produits sur les marchés internationaux.

Grace Wang, présidente-directrice générale de Luxshare Precision, a rappelé que la création de valeur à long terme restait un principe directeur. À l'avenir, Luxshare Precision continuera de collaborer avec ses partenaires au sein de son écosystème afin de construire une chaîne de valeur plus résiliente, plus responsable et plus durable.