Mapa dos apps de compra: estudo destrincha a evolução do e-commerce mobile brasileiro nos últimos 4 anos

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O brasileiro está mais disposto a realizar compras via aplicativos do que esteve em 2021 – ao menos, é isso que diz o número de downloads de apps de e-commerce realizados no território nacional. De acordo com estudo que acaba de ser divulgado pela RankMyApp, o primeiro semestre de 2022 registrou 15,7 milhões de instalações, um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o total foi de 15,3 milhões.

"Esses dados mostram que o brasileiro está cada vez mais habituado a utilizar o celular para realizar algum tipo de compra. É um caminho sem volta, já que pesquisas de mercado apontam que, em 2021, 54% das vendas no e-commerce vieram do mobile", afirma o CEO da RankMyApp, Leandro Scalise. "Com exceção a 2020, que foi um capítulo à parte por conta da chegada da pandemia, 2021 foi o ano mais forte da série histórica, com 32,2 milhões de apps baixados. Porém 2022 deve superar em mais de 3% esse número, impulsionado por um segundo semestre com Dia das Crianças, Black Friday e Natal, além, é claro, da Copa do Mundo", acrescenta ele.

Mais de 350 milhões de dados analisados

Para produzir o levantamento, a RankMyApp - líder nacional no mercado de mobile marketing e com mais de 600 clientes espalhados por 17 países - analisou 350 milhões de dados de aquisição anonimizados, 283 milhões de visualizações e 70 milhões de instalações de apps no Google Play e na App Store, entre janeiro de 2018 e junho de 2022.

"O meio digital muda o tempo todo, em uma velocidade imensa. E esse relatório mapeia o mobile marketing brasileiro, com informações preciosas para que as empresas e agências de mídia possam definir as melhores estratégias para alcançar novos clientes ou para despertar o desejo de compra em clientes inativos. Planejamento e gestão de mídia são as chaves para o sucesso no varejo", pontua Scalise.

O cenário brasileiro

É perceptível a aceleração dos hábitos de consumo on-line nos últimos anos. Estima-se que 40% dos usuários de internet em todo o mundo já compram produtos on-line. Isso equivale a mais de 1 bilhão de compradores. O Brasil é o terceiro país que mais realiza compras pela internet. As vendas online têm crescido ano a ano e, atualmente, já representam 1% do PIB brasileiro.

Segundo o estudo "Perfil do E-commerce", foi registrado no último ano um crescimento de 38% no número de lojas on-line, atingindo a marca de 930 mil sites dedicados ao comércio eletrônico no país. Esses dados tendem a crescer bastante nos próximos anos, conforme o fortalecimento do papel do mobile como um instrumento importante para aumento de receita e relacionamento com os clientes. Por isso, o crescimento do m-commerce ou e-commerce mobile é outra tendência interessante que deve ser observada.

Em 2021, mais de 54% das vendas de e-commerce vieram do mobile. Essa dado faz correlação com uma pesquisa que aponta que 92% dos brasileiros, além de pesquisarem preços, também já fazem compras pelo celular.

Downloads de apps de e-commerce

2018: 22,0 milhões

2019: 26,5 milhões

2020: 54,0 milhões

2021: 32,2 milhões

2022: 15,7 milhões (até junho)

"Nota-se que 2020 apresentou alta de 104% em relação a 2019, muito por conta do início da pandemia da Covid-19, período em que as pessoas não sabiam quando poderiam sair de casa novamente para ter uma vida mais próxima do normal", explica Rodrigo Thedim, Head de Marketing e Vendas da empresa. "Já nos outros anos da série, as instalações do m-commerce vêm apresentando um crescimento sustentável, e 2022 muito provavelmente seguirá essa tendência".

Destaques sobre instalações

2018: os meses com maior número de downloads foram janeiro (queima de estoque do fim do ano anterior), novembro (Black Friday) e dezembro (Natal e Ano-Novo);

2019: aumento de 20% em relação a 2019, já que a economia brasileira demonstrava sinais de recuperação pós-crise de 2014. O maior número de downloads foi presenciado em janeiro, novembro e dezembro, sendo novembro o mês com maior número de instalações da série histórica (exceção feita aos meses de 2020);

2020: alta de 104% em relação ao ano anterior, sendo maio, junho e julho os meses com mais instalações, impulsionados pelos efeitos da pandemia e do isolamento social;

2021: queda de 40% em relação a 2020, porém alta de 21% em relação a 2019, sendo os meses com maior número de downloads março (Dia do Consumidor), agosto (Dia dos Pais) e novembro (Black Friday);

2022: aumento de 2,6% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2021, com destaque para março (Dia do Consumidor), abril e maio (Dia das Mães).

Total de downloads nas datas comemorativas (por ano e categoria)

Liquidações de janeiro

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Marketplace 1,86 mi 1,42 mi 1,27 mi 1,12 mi 940,1 mil 6,61 mi Móveis & Eletro 221,6 mil 549 mil 2,78 mi 1,13 mi 1,23 mi 5,91 mi Artigos Esportivos 63,6 mil 118,2 mil 365,8 mil 183,1 mil 268,4 mil 999 mil Saúde & Beleza 77,8 mil 57,4 mil 101,9 mil 133,3 mil 175,1 mil 545 mil TOTAL 2,22 mi 2,14 mi 4,52 mi 2,57 mi 2,61 mi 14,1 mi

Dia do Consumidor (março)

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Marketplace 1,42 mi 1,3 mi 1,04 mi 1,03 mi 963,6 mil 5,75 mi Móveis & Eletro 220,2 mil 341,9 mil 1,75 mi 1,46 mi 1,22 mi 4,99 mi Artigos Esportivos 68,2 mil 118,4 mil 399,9 mil 216,1 mil 288 mil 1,09 mi Saúde & Beleza 113,6 mil 109,2 mil 141,3 mil 154,7 mil 199,2 mil 718 mil TOTAL 1,82 mi 1,87 mi 3,33 mi 2,86 mi 2,67 mi 12,5 mi

Dia das Mães (maio)

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Móveis & Eletro 220,7 mil 442,7 mil 3,8 mi 1,22 mi 1,37 mi 7,05 mi Marketplace 1,23 mi 1,24 mi 1,47 mi 986,9 mil 857,8 mil 5,79 mi Artigos Esportivos 68,5 mil 164,6 mil 964,8 mil 212,7 mil 304,2 mil 1,71 mi Saúde & Beleza 84,1 mil 76,4 mil 235,4 mil 163 mil 195,2 mil 754,1 mil TOTAL 1,6 mi 1,92 mi 6,47 mi 2,58 mi 2,73 mi 15,3 mi

Dia dos Namorados (junho)

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL Móveis & Eletro 205,7 mil 395,4 mil 4,11 mi 1,13 mi 1,24 mi 7,08 mi Marketplace 1,21 mi 1,17 mi 1,43 mi 925,3 mil 786 mil 5,52 mi Artigos Esportivos 66 mil 143,6 mil 968,7 mil 204,2 mil 306,5 mil 1,69 mi Saúde & Beleza 75,9 mil 70,3 mil 178,4 mil 168,6 mil 176,9 mil 670,1 mil TOTAL 1,56 mi 1,78 mi 6,69 mi 2,43 mi 2,51 mi 14,97 mi

Dia dos Pais (agosto)

2018 2019 2020 2021 TOTAL Móveis & Eletro 295,1 mil 467,9 mil 3,17 mi 1,49 mi 5,42 mi Marketplace 1,3 mi 1,21 mi 1,27 mi 939,5 mil 4,72 mi Artigos Esportivos 70,4 mil 153,6 mil 775,8 mil 279,3 mil 1,28 mi Saúde & Beleza 98,8 mil 92,3 mil 148,3 mil 179,4 mil 518,8 mil TOTAL 1,76 mi 1,92 mi 5,36 mi 2,89 mi 11,94 mi

Dia dos Crianças (outubro)

2018 2019 2020 2021 TOTAL Marketplace 1,32 mi 1,1 mi 1,04 mi 902,7 mil 4,36 mi Móveis & Eletro 409,6 mil 698,8 mil 1,71 mi 1,34 mi 4,16 mi Artigos Esportivos 72,9 mil 159,5 mil 378,7 mil 328,5 mil 939,6 mil Saúde & Beleza 81,4 mil 94,4 mil 137,7 mil 161,3 mil 474,8 mil TOTAL 1,88 mi 2,05 mi 3,27 mi 2,73 mi 9,93 mi

Black Friday (novembro)

2018 2019 2020 2021 TOTAL Móveis & Eletro 984,2 mil 2,58 mi 2,47 mi 848,2 mil 6,88 mi Marketplace 1,28 mi 1,07 mi 1,01 mi 1,83 mi 5,19 mi Artigos Esportivos 140,1 mil 324,9 mil 432,9 mil 347,3 mil 1,24 mi Saúde & Beleza 144,7 mil 228,3 mil 238,4 mil 274,7 mil 886,1 mil TOTAL 2,55 mi 4,2 mi 4,15 mi 3,3 mi 14,2 mi

Natal (dezembro)

2018 2019 2020 2021 TOTAL Móveis & Eletro 451,3 mil 1,68 mi 1,19 mi 1,29 mi 4,6 mi Marketplace 1,27 mi 1,1 mi 1,03 mi 787,3 mil 4,2 mi Artigos Esportivos 159 mil 339,4 mil 247,5 mil 331,1 mil 1,1 mi Saúde & Beleza 49,7 mil 105,4 mil 159,1 mil 209,1 mil 523,3 mil TOTAL 1,93 mi 3,22 mi 2,63 mi 2,62 mi 10,4 mi

Sobre a RankMyApp

A RankMyApp é referência global em inteligência de marketing e gestão de mídia para aplicativos mobile, ajudando a gerar resultados em mais de 600 clientes em 17 países, como Itaú, Didi, Magazine Luiza e Vivo. As soluções de Mobile Intelligence e Mobile Performance oferecem uma visão 360º, além de expertise técnica para estabelecer as melhores estratégias para cada aplicativo. Sempre com orientação a dados e foco na geração de resultados, de acordo com as necessidades e indicadores de cada cliente.

