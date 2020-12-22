Marken открывает два новых хранилища, соответствующих правилам GMP

ПАРК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА (шт. Северная Каролина), 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Marken объявила о вводе в эксплуатацию двух новых объектов в Киеве (Украина) и Лос-Анджелесе (США). Новейший склад фармацевтической продукции в Киеве предоставит клиентам дополнительные возможности для хранения лекарственных препаратов и других материалов для клинических исследований ближе к пациентам, а новое хранилище и предприятие по комплектованию наборов для афереза в Лос-Анджелесе, соответствующие Правилам производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), расширят возможности компании в плане удовлетворения потребностей в таких хранилищах и услугах по организации поставок препаратов клеточной и генной терапии в США.

На складе в Лос-Анджелесе имеется помещение для хранения поддонов и полный спектр возможностей хранения, включая пункт заправки жидким азотом. Производство наборов для афереза в Лос-Анджелесе является новой услугой, предоставляемой компанией Marken в дополнение к ее ассортименту для клиентов, работающих в сфере клеточной и генной терапии. Ожидается, что к 2024 году объем рынка оборудования для афереза, включающего в себя аппараты и одноразовые комплекты для проведения этой процедуры, превысит 3,5 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста, превышающем 11,5%.1

Все 12 хранилищ компании Marken, расположенные в разных странах, соответствуют Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) и рассчитаны на обеспечение всех температурных диапазонов хранения, а именно: от +15 до +25°С для контролируемого хранения при комнатной температуре, от +2 до +8°C для хранения в охлажденном состоянии, от -15 до -25°C для хранения в замороженном состоянии и -80°C для низкотемпературных морозильных камер. Хранилища компании Marken предлагают полный набор услуг, включая приемку, комплектацию и упаковку, гибридную транспортировку, обработку и уничтожение возвращаемых продуктов, изменение ярлыков и инвентаризацию.

Президент компании Marken Ариэтт ван Стриэн (Ariette van Strien) прокомментировала открытие новых объектов следующим образом: «Украина по-прежнему играет важную роль на восточноевропейском рынке клинических исследований, и наше киевское хранилище укрепит позиции нашей компании в регионе. Наше хранилище в Лос-Анджелесе позволит удовлетворить внутриамериканский спрос на Западном побережье и станет дополнением к нашему филадельфийскому хранилищу на Восточном побережье».

1 Market Watch, 28 августа 2020 г.

Информация о компании Marken

Компания Marken является 100% дочерней организацией подразделения Healthcare компании UPS. Подразделение UPS Healthcare, включающее в себя компании Polar Speed и Marken, имеет 128 объектов по всему миру, общая численность персонала которых составляет около 5500 человек. Компания Marken предлагает сеть самых современных складских объектов, соответствующих правилам GMP, а также логистические центры для хранения и распределения исследуемых лекарственных препаратов на 56 объектах по всему миру, сохраняя при этом лидирующие позиции в сфере прямого обслуживания пациентов и медицинского обслуживания на дому, поставок биологических образцов и производства комплектов для биологических исследований. 1600 сотрудников компании Marken ежемесячно осуществляют обработку 100 тысяч партий лекарственных средств и биологических образцов во всех температурных диапазонах более чем в 220 странах. Дополнительные услуги, включая подбор, хранение и распределение вспомогательных материалов, контроль и проверку маршрутов транспортировки, а также консультации по вопросам практики работы дистрибьюторов, нормативно-правового регулирования и соответствия способствуют укреплению уникальной позиции компании Marken в фармацевтическом и логистическом секторах.

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