Маркус Рандолф назначен президентом и генеральным директором компании Ecobat

ИРВИНГ, штат Техас, 17 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ecobat, мировой лидер в области переработки аккумуляторов, объявила сегодня о том, что ее исполнительный председатель Маркус Рандолф (Marcus Randolph) назначен президентом и генеральным директором, а также продолжит исполнять обязанности председателя совета директоров компании. С 16 марта 2022 г. Джимми Херринг больше в компании не работает.

«Я хочу поблагодарить Джимми за его многолетнюю службу и преданность компании Ecobat, — заявил г-н Рандолф. — Он руководил важными преобразованиями в компании, включая ее реструктуризацию в 2019 г., ребрендинг и формирование новой команды руководителей».

«Совет директоров относится к Маркусу с большим доверием, — заявил член совета директоров Тед Лодж. — На посту исполнительного председателя он умело руководит стратегическим курсом компании с мая 2020 г. Мы воодушевлены тем, что теперь, когда на него возложены эти новые обязанности, Маркус продолжит развитие компании Ecobat, укрепляя ее ведущие позиции».

До прихода в Ecobat г-н Рандолф был исполнительным председателем в компании Boart Longyear, которая находится в г. Солт-Лейк-Сити и является крупнейшим в мире поставщиком буровых услуг и бурового оборудования для горнодобывающей промышленности, а до этого, с 1999 по 2013 гг., занимал ряд руководящих должностей в BHP Billiton в Мельбурне (Австралия), в том числе посты директора по металлургии и углю, директора по организационному развитию, президента по алмазам и специализированной продукции, директора по развитию минеральных ресурсов и стратегического директора по минеральным ресурсам. Г-н Рандолф получил степень бакалавра горного дела в Колорадском горном университете и степень МБА в Гарвардском университете.

О КОМПАНИИ ECOBAT

Ecobat осуществляет деятельность в Европе, США и на юге Африки и является одним из лидеров в области сбора, переработки, производства и распространения аккумуляторов, изделий из свинца и полипропилена, драгоценных металлов и других товаров, необходимых для современной жизни. Кроме того, компания занимает ведущие позиции на рынке услуг по управлению сбором и утилизацией литиевых аккумуляторов и содействует устойчивому развитию по всему миру.

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