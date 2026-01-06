MARSTEK präsentiert „Modern Battery. Infinite Power." auf der CES 2026

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, ein weltweit führender Innovator im Bereich Energiespeicherung und tragbare Stromlösungen, gibt seine Teilnahme an der CES 2026 bekannt, die vom 6. bis 9. Januar 2026 im Venetian Expo, Hallen A–D, Stand 52055 stattfindet. Unter dem Motto „Modern Battery. Infinite Power." wird MARSTEK seine neuesten Entwicklungen vorstellen, die darauf ausgelegt sind, die Art und Weise, wie Energie erzeugt, gespeichert und genutzt wird, neu zu definieren – jederzeit und überall.

Die moderne Batterie neu definiert

MARSTEK at CES 2026

Auf der CES 2026 stellt MARSTEK eine neue Generation von USB-C Li-Ionen AA- und AAA-Batterien vor, die für moderne Geräte und nachhaltige Lebensstile entwickelt wurden. Sie bieten schnelles USB-C-Laden, eine stabile Ausgangsspannung von 1,5 V und bis zu 1.500 Ladezyklen, wodurch langfristige Kosten und Abfall deutlich reduziert werden. Mit der Fähigkeit, 80 % der Kapazität nach drei Jahren Lagerung zu behalten und zuverlässig bei Temperaturen bis -20 °C zu funktionieren, liefern diese Batterien konsistente Leistung – vom täglichen Haushaltsgebrauch bis hin zu extremen Outdoor-Bedingungen.

Intelligente, wasserdichte Energie für unterwegs

MARSTEK präsentiert außerdem die P326D / P327D Smart TFT Display Powerbanks, die intelligentes Design mit robuster Zuverlässigkeit verbinden. Ein klares TFT-Display zeigt jederzeit den Batteriestatus, Lade-/Entladevorgänge und Ausgangsleistung an, während der IPX7-Wasserschutz eine zuverlässige Nutzung beim Wandern, Bootfahren oder Angeln garantiert. Das abnehmbare geflochtene USB-C-auf-USB-C-Kabel dient gleichzeitig als Trageschlaufe und ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten mit bis zu 65 W Schnellladung. Kompakt und flugtauglich sind diese Powerbanks ideal für modernes Reisen und mobile Lebensstile.

Tragbare Energie ohne Grenzen

Abgerundet wird das Angebot durch den MARSTEK V500, einen wasserdichten 500 W / 2 kWh Solar-Generator, der für Outdoor-Abenteuer, mobiles Arbeiten und Notfall-Stromversorgung konzipiert ist. Angetrieben von einer langlebigen LFP-Batterie liefert der V500 sauberen, reinen Sinuswechselstrom (1000 W Spitze) für empfindliche Elektronik. Mit IP65-Schutz, flexiblen Lademöglichkeiten, 500 W PV-Eingang und 750 W AC-Eingang, der gleichzeitiges Laden und Betreiben von Geräten ermöglicht, bietet der V500 echte Plug-and-Play-Energie – ohne Installation.

Besuchen Sie MARSTEK auf der CES 2026, Venetian Expo, Hallen A–D, Stand 52055, und erleben Sie, wie Modern Battery. Infinite Power. die tägliche Energieversorgung intelligenter und nachhaltiger gestaltet.

Über MARSTEK

MARSTEK, gegründet im Jahr 2009, ist ein globaler Innovator im Energiespeicherbereich und vereint Forschung, Entwicklung und Fertigung, um umfassende Lösungen zu liefern. Das Portfolio umfasst Wohn- und Balkon-Energiespeicher, portable Powerstations, Powerbanks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK setzt sich dafür ein, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen.

