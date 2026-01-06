MARSTEK apporte « Batterie moderne. Puissance infinie. » au CES 2026

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, innovateur mondial dans les solutions de stockage d'énergie et d'alimentation portable, annonce sa participation au CES 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2026 au Venetian Expo, Halls A–D, Stand 52055. Sous le thème « Batterie moderne. Puissance infinie. », MARSTEK présentera ses dernières avancées conçues pour redéfinir la façon dont l'énergie est produite, stockée et utilisée au quotidien – à tout moment, en tout lieu.

Redéfinir la batterie moderne

MARSTEK at CES 2026

Au CES 2026, MARSTEK met en lumière une nouvelle génération de piles AA et AAA Li-ion avec USB-C, conçues pour les appareils modernes et un mode de vie durable. Avec leur recharge rapide par USB-C, une tension de sortie stable de 1,5 V et jusqu'à 1500 cycles de recharge, ces piles réduisent significativement les coûts à long terme et les déchets. Capables de conserver 80% de leur capacité après trois ans de stockage et de fonctionner de manière fiable à des températures aussi basses que -20 °C, elles offrent une performance constante, de l'usage domestique quotidien jusqu'aux environnements extérieurs extrêmes.

Alimentation intelligente et étanche, où que vous soyez

MARSTEK dévoilera également ses batteries externes à écran tactile intelligent P326D / P327D, alliant un design intelligent à une fiabilité robuste. Un écran TFT haute définition offre une visibilité en temps réel sur le niveau de batterie, l'état de charge et la puissance de sortie, tandis qu'une protection étanche IPX7 garantit une utilisation fiable lors de randonnées, de sorties en bateau ou de sessions de pêche. Le câble USB-C à USB-C en tresse, détachable, fait également office de dragonne, permettant de charger simultanément deux appareils avec une charge rapide allant jusqu'à 65 W. Compacts et autorisés en cabine, ces batteries externes sont conçues pour les voyages modernes et un mode de vie mobile.

Énergie portable sans limites

Pour clôturer la présentation, le MARSTEK V500 est un générateur solaire étanche de 500 W / 2 kWh conçu pour les aventures en plein air, le travail nomade et les secours d'urgence. Équipé d'une batterie LFP longue durée, il délivre une sortie en onde sinusoïdale pure et propre (1000 W en crête), adaptée aux appareils électroniques sensibles. Bénéficiant d'une protection IP65, d'options de recharge flexibles, d'une entrée PV de 500 W et d'une entrée AC de 750 W permettant de charger tout en alimentant des appareils, le V500 offre une véritable énergie prête à l'emploi – aucune installation requise.

Venez découvrir MARSTEK au CES 2026, Venetian Expo, Halls A–D, Stand 52055, et vivez comment « Batterie moderne. Puissance infinie. » façonne un avenir énergétique plus intelligent et plus durable.

À Propos de MARSTEK

Fondé en 2009, MARSTEK est un innovateur mondial du stockage d'énergie, alliant recherche & développement et production pour offrir des solutions complètes. Son portefeuille couvre les systèmes de stockage d'énergie (ESS) résidentiels et pour balcon, les centrales électriques portables, les batteries externes et les piles rechargeables. MARSTEK se donne pour mission de permettre à tous les foyers d'accéder à une énergie intelligente et abordable.

