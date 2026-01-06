MARSTEK lleva "Batería Moderna. Energía Infinita." al CES 2026

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, innovador global en soluciones de almacenamiento de energía y energía portátil, anuncia su participación en CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026 en el Venetian Expo, pabellones A – D, stand 52055. Bajo el lema "Batería Moderna. Energía Infinita.", MARSTEK presentará sus últimos avances diseñados para redefinir la forma en que la energía se genera, se almacena y se utiliza en la vida cotidiana, en cualquier momento y lugar.

Redefiniendo la Batería Moderna

En CES 2026, MARSTEK destacará una nueva generación de baterías AA y AAA de iones de litio con USB-C, diseñadas para dispositivos modernos y estilos de vida sostenibles. Estas baterías ofrecen recarga rápida USB-C, salida estable de 1,5 V y hasta 1.500 ciclos de recarga, lo que reduce significativamente los costos a largo plazo y los residuos. Con la capacidad de retener el 80 % de su capacidad después de tres años de almacenamiento y operar de manera confiable en temperaturas tan bajas como -20 °C, ofrecen un rendimiento constante, desde el uso doméstico diario hasta entornos exteriores extremos.

Energía Inteligente e Impermeable para Llevar

MARSTEK también presentará los power banks inteligentes P326D / P327D con pantalla TFT, que combinan un diseño inteligente con una fiabilidad robusta. Una pantalla TFT a color muestra en tiempo real el nivel de batería, el estado de carga y la potencia de salida, mientras que la protección impermeable IPX7 garantiza un uso confiable durante actividades como senderismo, navegación o pesca. El cable trenzado desmontable USB-C a USB-C funciona también como correa de transporte, permitiendo la carga simultánea de dos dispositivos con carga rápida de hasta 65W. Compactos y seguros para viajar en avión, estos power banks están diseñados para los estilos de vida móviles modernos.

Energía Portátil sin Límites

La presentación se completa con el MARSTEK V500, un generador solar impermeable de 500 W / 2 kWh diseñado para aventuras al aire libre, trabajos móviles y respaldo de emergencia. Equipado con una batería LFP de larga duración, el MARSTEK V500 ofrece salida de onda sinusoidal pura (pico de 1000 W), adecuada para dispositivos electrónicos sensibles. Con protección IP65, opciones de carga flexibles, entrada fotovoltaica de 500 W y entrada CA de 750 W que permite cargar mientras se alimentan dispositivos, el V500 proporciona energía verdaderamente plug-and-play, sin necesidad de instalación.

Les invitamos a visitar MARSTEK en CES 2026, Venetian Expo, pabellones A–D, stand 52055, y descubra cómo "Batería Moderna. Energía Infinita."está dando forma a un futuro energético más inteligente y sostenible.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una empresa innovadora global en almacenamiento energético, que integra I+D y fabricación para ofrecer soluciones completas. Su catálogo incluye ESS residenciales y para balcones, estaciones de energía portátiles, power banks y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

