Mastercard traz "The Belle Block™ para a América Latina e Caribe para educar e capacitar mulheres em Web3 e cripto

"The Belle Block™ é uma iniciativa liderada pela Mastercard com foco em educação e desenvolvimento para o futuro.

O programa está ampliando seu alcance na América Latina e no Caribe graças à parceria com a WAGMI LatAm.

MIAMI, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard anunciou hoje, durante a a 11ª edição do Innovation Forum, que esta expandindo o programa "The Belle Block™" para a América Latina e no Caribe. "The Belle Block™" é uma comunidade lançada em junho de 2022 para educar e capacitar mulheres e indivíduos não binários em tecnologia Web3 e cripto. Para a expansão do programa, a Mastercard se associou a WAGMI LatAm, uma empresa de educação focada em trazer 5 milhões de mulheres latinas para a Web3 até 2030.

A Mastercard acredita no poder da tecnologia e na sua capacidade de construir um futuro melhor e mais inclusivo. O foco da "The Belle Block" grupo é a concretização de elementos fundamentais, como crescimento empresarial, educação, liderança, regulamentação jurídica e empreendedorismo.

Diante da situação atual do mercado cripto, é preciso olhar para frente, fornecer informação e dar a mais pessoas a opção de explorar esse mercado e se envolver para entender melhor o poder da blockchain. Embora mulheres e homens se envolvam com criptomoedas por razões semelhantes, seja investindo, comprando, negociando ou abrindo carteiras, 77% das mulheres latino-americanas familiarizadas com criptomoedas concordam que as usariam mais se as entendessem melhor.

"Os ativos digitais têm o poder de transformar a forma como pagamos, recebemos e investimos. Com a comunidade cripto, queremos garantir que mais mulheres e pessoas excluídas ingressem no universo da Web3 e das criptomoedas, para poderem ter um papel ativo no futuro dos pagamentos", disse Janet Rivera-Hernandez, Vice-presidente de Comunicações da Mastercard América Latina e Caribe.

"The Belle Block" tem parceria com os fundadores de grupos que promovem educação e colaboração, como SheFi, HerHouse, Blu3 DAO e Boys Club, com vistas a envolver mais o público feminino e desenvolver produtos que capacitem mulheres e outras minorias. Na América Latina e no Caribe, a iniciativa é apoiada pela WAGMI LatAm, um programa que busca aumentar a participação de mulheres latinas nos Estados Unidos e na América Latina na Web3.

"A WAGMI LatAm concentra mais de 30 organizações nos EUA e na América Latina para garantir que as mulheres latino-americanas sejam cocriadoras e participantes ativas na evolução do ecossistema Web3, fornecendo acesso à educação, recursos e conduzindo pesquisas", disse Laura Navarro Muñoz, líder da H.E.R. DAO LATAM e uma das fundadoras das três organizações da WAGMI LATAM. "Com base em nossa experiência, o desenvolvimento da comunidade e a educação serão fundamentais para atingir a meta da WAGMI LATAM de integrar 5 milhões de mulheres na Web3 até 2030. Estamos ansiosas para trabalhar com a Mastercard e atingir essa meta."

Em junho passado, a Mastercard lançou o New Payments Index 2022, uma pesquisa global com mais de 35.000 consumidores em 40 países, que descobriu que aqueles que já estão familiarizados com o universo cripto, principalmente as mulheres, têm um interesse maior em expandir seus conhecimentos. 95% das mulheres latino-americanas já ouviram falar de criptomoeda, mas sua compreensão atual da terminologia cripto e ativos digitais é menor que a dos homens: 42% de mulheres têm conhecimento sobre tokens não fungíveis (NFTs), contra 56% de homens. Em relação à blockchain, o percentual de mulheres familiarizadas com a tecnologia é de 28%, contra 44% dos homens. Em relação a moedas digitais do Banco Central (CBDCs), 43% das mulheres sabem o que são, contra 52% dos homens.* Existe uma clara oportunidade de envolver mulheres nesse universo, construindo uma plataforma que possibilite informar, trocar e educar para diminuir a lacuna de gênero.

Comprometimento da Mastercard com diversidade, igualdade e Inclusão:

O comprometimento contínuo da Mastercard com inclusão financeira e social está na intersecção entre inovação e tecnologia. Entre os trabalhos mais recentes nessa direção, detaca-se a campanha "Your True Self is Priceless" do Pride Month LGBTQIA+, uma nova pesquisa com a comunidade não binária em 16 mercados da Europa e América do Norte, e o lançamento da iniciativa reformulada de Equilíbrio de Gênero no 50º aniversário do Título IX.

Fonte:

* Pesquisa realizada pela Harris Poll e pela Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics de 21 de Março a 21 de abril de 2022. Foram realizadas entrevistas on-line com 35.040 adultos ao redor do mundo (17.071 mulheres e 17.969 homens) e inclui amostras representativas de nações de mercados em 5 regiões.

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

www.mastercard.com

Sobre a WAGMI LatAm

WAGMI LatAm é uma iniciativa de educação liderada pela H.E.R. DAO LatAm, CryptoConexión e Unstoppable Women of Web3 visando trazer 5 milhões de Latinas para a web3.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162156/mc_symbol_Logo.jpg

FONTE Mastercard Latin America & the Caribbean

SOURCE Mastercard Latin America & the Caribbean