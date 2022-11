Mastercard lleva The Belle Block™ a América Latina y el Caribe para educar y empoderar a las mujeres en Web3 y cripto

The Belle Block™ es una iniciativa liderada por Mastercard para poner el foco en la educación, la conversación y la construcción del futuro.

El programa amplía su presencia en América Latina y el Caribe gracias a una asociación con WAGMI LatAm.

MIAMI, 29 de noviembre 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mastercard presentó The Belle Block™ en América Latina y el Caribe (LAC) durante la 11ª edición del Innovation Forum de Mastercard LAC. The Belle Block™, una comunidad lanzada en junio de 2022, tiene como objetivo educar y empoderar a las mujeres y a las personas no binarias para que se beneficien de la tecnología Web3 y de las criptomonedas. Esta expansión a la región se produce en asociación con WAGMI LatAm, una iniciativa de educación destinada a incorporar 5 millones de mujeres latinas a la Web3 para 2030.

Mastercard cree en el poder de la tecnología y en su capacidad para construir un mejor futuro que incluya a todos. Este nuevo grupo se enfoca en cumplir con los fundamentos clave: crecimiento empresarial, educación, liderazgo, defensa legal y normativa y espíritu empresarial

El clima criptográfico actual requiere mirar hacia adelante, informar y ofrecer a más personas la opción de explorar y participar en el ecosistema criptográfico para comprender mejor el poder de blockchain. Aunque las mujeres y los hombres usan criptomonedas por razones similares -inversión, compra, comercio y apertura de carteras- el 77% de las mujeres latinoamericanas que están familiarizadas con las criptomonedas concuerdan en que las usarían más si las entendieran mejor*.

"Los activos digitales tienen el poder de transformar la forma en que pagamos, cobramos e invertimos. Junto con la comunidad de criptomonedas, queremos asegurarnos de traer más mujeres y personas desatendidas a la mesa de la Web3 y las criptomonedas para que puedan participar activamente en el liderazgo del futuro de los pagos", dice Janet Rivera-Hernández, Vicepresidenta de Comunicaciones de Mastercard para América Latina y el Caribe.

The Belle Block™ se asocia con fundadores de grupos que fomentan la educación y la colaboración, como SheFi, HerHouse, Blu3 DAO y Boys Club, para involucrar a más mujeres y desarrollar productos que empoderen a las mujeres y otras minorías. En América Latina y el Caribe, la iniciativa cuenta con el apoyo de WAGMI LatAm, un programa que busca aumentar la participación de las mujeres latinas en Estados Unidos y América Latina en el mundo Web3.

"WAGMI LatAm reúne a más de 30 organizaciones en los Estados Unidos y América Latina para asegurar que las mujeres latinoamericanas sean cocreadoras y participantes activas en la evolución del ecosistema Web3, brindando acceso a la educación, recursos y realizando investigaciones", dijo Laura Navarro Muñoz, Gobernadora de H.E.R. DAO LATAM y una de las miembros fundadoras de las tres organizaciones de WAGMI LATAM. "Basándonos en nuestra experiencia, la construcción de comunidades y la educación serán clave para lograr el objetivo de WAGMI LATAM de incorporar a 5 millones de mujeres a la Web3 para el año 2030, y estamos ansiosos por trabajar con Mastercard para lograr este objetivo."

El pasado mes de junio, Mastercard lanzó su estudio New Payments Index 2022, una encuesta global entre más de 35.000 consumidores de 40 países, que reveló que los que ya están familiarizados con el espacio de las criptomonedas, especialmente las mujeres, tienen interés en ampliar sus conocimientos. El 95% de las mujeres latinoamericanas han oído hablar de criptodivisas, pero su comprensión actual de la terminología de cripto y activos digitales es menos sólida que la de los hombres, incluidos los tokens no fungibles (NFT) -el 42% de las mujeres tiene conocimiento frente al 56% de los hombres-, la cadena de bloques (blockchain) -el 28% de las mujeres tiene conocimiento frente al 44% de los hombres- y las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) -el 43% de las mujeres tiene conocimiento frente al 52% de los hombres-.* Hay una clara oportunidad de involucrar a las mujeres iniciando una plataforma para informar, intercambiar y educar, y así ayudar a cerrar esta brecha de género.

El compromiso de Mastercard con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI):

El compromiso continuo de Mastercard con la inclusión financiera y social está en la intersección de la innovación y la tecnología. Entre los trabajos más recientes se encuentran la campaña Your True Self is Priceless (Tu verdadero yo no tiene precio) del Mes del Orgullo LGBTQIA+, una nueva investigación sobre la comunidad no binaria en 16 mercados de Europa y Norteamérica, y el lanzamiento de su renovada iniciativa Gender Balance (Equilibrio de Género), en el 50º aniversario del Título IX.

*Investigación realizada por The Harris Poll y Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics del 21 de marzo al 21 de abril de 2022. Las entrevistas en línea se realizaron entre 35.040 adultos de todo el mundo (17.071 mujeres, 17.969 hombres) e incluye muestras representativas a nivel nacional de mercados de 5 regiones.

