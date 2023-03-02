Match Group 旗下 Chispa 成立倡導委員會支援拉丁裔社群

委員會成員包括：Beatriz Acevedo、Elsa Collins、Christen Nino De Guzman、 Dr. Jake Beniflah 及 Sara Mora

達拉斯2023年3月2日 /美通社/ -- Match Group 旗下排名第一的拉丁裔單身人士交友應用程式 Chispa 宣佈成立新的倡導委員會 (Advocacy Council) 。委員會將會就影響不同拉丁裔社群的重要議題提供新的觀點和見解，並制定切實可行的計劃，期望在提供配對服務以外，能夠對社群產生積極影響。新成立的倡導委員會鞏固了 Chispa 作為值得信賴、充滿熱誠的倡導者角色，致力於促進所有拉丁裔人士的福祉和進步。

委員會成員來自傳媒、活躍組織、社區發展及教育界等範疇的先鋒，包括 Beatriz Acevedo、Elsa Collins、Christen Nino De Guzman、Dr. Jake Beniflah 及 Sara Mora。每位成員各自帶著獨有的經驗及專業知識參與討論，Chispa 對於能夠跟他們合作促進拉丁裔社群發展深感振奮。

Chispa 品牌及營銷主管 Julia Estacolchic 表示：「Chispa 致力為所有拉丁裔單身人士創造一個安全及包容的空間，而我們新成立的倡導委員會朝著這個方向邁出了重要一步。我們堅信，委員會提出的指導及見解有助我們更瞭解並解決影響所有美國拉丁裔人士的議題，從而讓 Chispa 在我們的社群中產生正面影響。很高興能與此等出色的領袖合作帶來轉變。」

Chispa 新倡導委員會成員簡介：

Beatriz Acevedo：

拉丁裔企業家，活躍於媒體、科技界並致力為社會帶來富啟發性的影響。SUMA Wealth 及 Mitú 創辦人。SUMA Wealth 是一間金融科技公司，致力於增進年輕一代美國拉丁裔人士的繁榮和財務包容性；Mitú 是一間拉丁裔年青人媒體公司。

拉丁裔企業家，活躍於媒體、科技界並致力為社會帶來富啟發性的影響。SUMA Wealth 及 Mitú 創辦人。SUMA Wealth 是一間金融科技公司，致力於增進年輕一代美國拉丁裔人士的繁榮和財務包容性；Mitú 是一間拉丁裔年青人媒體公司。 Elsa Collins： Poderistas 共同創辦人、The Ideateur 創辦人，並以 I am a Voter 創辦成員身分參與選舉過程。致力透過社會影響力及公民諮詢為社會公義帶來正面影響。This is About Humanity 共同創辦人，該機構旨在提高對美國/墨西哥邊境被分隔或重聚的家庭的關注及提供經濟支援。

Poderistas 共同創辦人、The Ideateur 創辦人，並以 I am a Voter 創辦成員身分參與選舉過程。致力透過社會影響力及公民諮詢為社會公義帶來正面影響。This is About Humanity 共同創辦人，該機構旨在提高對美國/墨西哥邊境被分隔或重聚的家庭的關注及提供經濟支援。 Christen Nino De Guzman： Clara for Creators 創辦人，擁有 10 多年與 Instagram、TikTok 及 Pinterest 等社交媒體公司的頂級內容創造者合作的經驗。熱衷於透過職業建議和切實可行的內容，協助人們進入該行業及提高水平。

Clara for Creators 創辦人，擁有 10 多年與 Instagram、TikTok 及 Pinterest 等社交媒體公司的頂級內容創造者合作的經驗。熱衷於透過職業建議和切實可行的內容，協助人們進入該行業及提高水平。 Dr. Jake Beniflah： Center for Multicultural Science 執行董事。該中心是一家美國主要的非盈利、無黨派多元文化巿場研究智囊機構。為多元文化美洲開發新的領先經濟指標。在多元文化營銷、廣告、研究、資料科學及組織策略等領域擁有逾 25 年經驗。

Center for Multicultural Science 執行董事。該中心是一家美國主要的非盈利、無黨派多元文化巿場研究智囊機構。為多元文化美洲開發新的領先經濟指標。在多元文化營銷、廣告、研究、資料科學及組織策略等領域擁有逾 25 年經驗。 Sara Mora： 「說故事人」(Storyteller) 及移民權益活躍份子。Population MIC 創辦人，該組織旨在為「說故事人」及活躍份子提供可用的說故事工具。致力促進平等教育、語言無障礙、「說故事人」的權利及移民權益。「童年入境者暫緩遣返計畫」 (DACA) 的受助人，青少年時期致力於策劃如何為其社群提供支援。

Chispa 倡導委員會將定期會面，討論有助 Chispa 於重要社會議題上產生積極影響的項目及分享見解，重點領域包括心理健康、財務、教育、移民、平等、政治等。委員會所作的貢獻將是 Chispa 一直致力於成為拉丁裔社群的積極力量的重要組成部分。

如欲瞭解詳細資訊，請瀏覽 findtuchispa.com/advocacycouncil。

關於 Chispa

Chispa 是為拉丁裔美國人打造的最大約會應用程式，下載量逾 700 萬次，其目標是幫助拉丁裔與具有相似背景、文化和社區的單身人士建立新聯繫。 Chispa 是一個配對交友應用程式，於 2017 年由 Match Group (NASDAQ： MTCH) 創立。Match Group 是一家交友產品的龍頭供應商，其產品設計旨在提高用家找到有意義聯繫的機率，如 Tinder、Match、Hinge、OkCupid 等產品。Chispa 應用程式於 iOS App Store 及 Google Play 提供下載，設有英語及西班牙語版本。如要瞭解更多資訊，請瀏覽 www.chispa-app.com 及在 TikTok、Facebook、Twitter 及 Instagram 關注 @ChispaApp。

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