Matrixport breidt CeDeFi-aanbiedingen uit met 'AMM Farming'

Toegang tot rendementsverhoging is eenvoudiger en biedt grotere keuzes aan actieve crypto-beleggers die winst willen maken

SINGAPORE, 23 maart 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, het snelst groeiende financiële dienstenplatform voor digitale activa in Azië, heeft de lancering van zijn 'Automated Market Maker (AMM) Farming' aangekondigd. Het nieuwe product biedt eenvoudige en veilige toegang tot hoogwaardige DeFi-liquiditeitspools voor actieve crypto-beleggers die op zoek zijn naar meer manieren om rendement te genereren.

AMMs zijn autonome protocollen die iedereen in staat stellen om marktmaker te worden op een gedecentraliseerde beurs. Vergoedingen worden verdiend door twee activa die op hetzelfde moment in de liquiditeitspool worden vertegenwoordigd, te storten. Het algoritme zal altijd een offerte of vraagprijs voor deze twee activa noteren.

Cynthia Wu, Head of Sales and Business Development van Matrixport, zegt: "AMM is een geweldige DeFi-innovatie, omdat het gedecentraliseerde marktvorming mogelijk maakt, wat een fundamentele uitdrukking is van de visie en gedecentraliseerde aard van crypto's. Matrixport's AMM Farming is een eerbetoon aan deze gedecentraliseerde manier van vermarkten. Het product verlaagt de toegangsbarrière, waardoor een meer gebruikers in staat zijn om deel te nemen aan DeFi-liquiditeitsverhoging en op een veilige manier aantrekkelijke rendementen te verdienen."

AMM Farming maakt gebruik van een gebruikersvriendelijke App-interface die de technische kennis verwijdert die nodig is om door DeFi-protocollen te navigeren, waardoor gebruikers naadloos met één klik toegang krijgen tot DeFi AMM-rendementsmogelijkheden.

De opbrengst van 'AMM Farming' wordt uit twee bronnen gegenereerd:

Liquiditeitsverstrekker (LP)-opbrengsten: als LP voor de liquiditeitspool verdienen gebruikers handelsopbrengsten uit het protocol. Matrixport int de handelsvergoeding en vereffent deze in beide valuta's in de overeenkomstige verdeling namens gebruikers.

Token-beloningen: sommige DeFi-projecten geven token-beloningen uit aan LPs. Matrixport helpt gebruikers om in elke periode automatisch token-beloningen te verkopen (indien van toepassing) en te vereffenen of opnieuw te investeren voor een hogere winst. Token-beloningen worden in het algemeen vereffend in USDT of USDC (de valuta met de lagere marktprijs in de liquiditeitspool)

Productverkoopvenster opent wekelijks, met een 7-daagse teneur, terwijl het stortvenster geopend is van 12.00 u. vrijdag tot 12.00 u. dinsdag (UTC+8). Bestaande token-combinaties omvatten ETH/USDT, ETH/USDC, BTC/USDT en BTC/USDC.

Kijk voor meer informatie op het product-factsheet.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore is het Matrixport's missie om crypto eenvoudig toegankelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 280 medewerkers die zowel zakelijke als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

