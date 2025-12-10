Matrixport benoemt Dominik Oggenfuss tot CEO van Matrixport Asset Management AG

Doorwinterde financieel leider zal de volgende fase van groei en innovatie van het bedrijf stimuleren

ZÜRICH, 10 december 2025 /PRNewswire/ -- Matrixport Group kondigt met genoegen de benoeming aan van Dominik Oggenfuss tot CEO van Matrixport Asset Management AG, met ingang van vandaag.

Dominik was eerder partner bij Welsbach Holdings en heeft uitgebreide ervaring op gebied van strategisch advies, durfkapitaal en alternatieve investeringen. Zijn expertise in bedrijfsontwikkeling en investeerdersrelaties wordt aangevuld door executive opleidingsprogramma's aan de Harvard Business School. Met meer dan 25 jaar ervaring in de financiële sector in Azië, het Midden-Oosten en Europa, zal Dominik de strategische groei-initiatieven van het bedrijf in Zwitserland leiden, toezicht houden op de investeringsactiviteiten en innovatie stimuleren in het snel evoluerende landschap van digitale activa en traditionele financiën.

"Met ons Zwitserse vermogensbeheerplatform gaat Matrixport Asset Management haar volgende fase in, gericht op het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op institutioneel niveau in heel Europa. De benoeming van Dominik weerspiegelt onze prioriteiten om onze investeringscapaciteiten te versterken en een langetermijnaanwezigheid in belangrijke Europese markten op te bouwen," aldus John Ge, CEO van Matrixport Group.

"Ik ben vereerd dat ik bij Matrixport Asset Management AG als CEO aan de slag kan en ik kijk ernaar uit om met het getalenteerde team samen te werken. Als lid van de Matrixport Group, een wereldwijde speler op gebied van digitale activa in Azië, ben ik ervan overtuigd dat we innovatieve beleggingsoplossingen kunnen bieden, de relaties met klanten kunnen versterken en de aanwezigheid van Matrixport Group in zowel traditionele als digitale activamarkten in Zwitserland en daarbuiten kunnen uitbreiden," verklaart Dominik Oggenfuss.

Andere belangrijke personeelsbenoemingen

Friedrich Herzog wordt tot Chief Investment Officer benoemd. Friedrich, die eerder als hoofd research en senior portfoliomanager actief was, verrijkt het bedrijf met meer dan tien jaar ervaring in het beheren van zowel kwantitatieve als discretionaire strategieën in verschillende beleggingscategorieën, aangevuld met sterke technische en cross-asset ervaring. Hij was eerder bij toonaangevende bedrijven in dienst, waaronder Goldman Sachs en Omers Capital in New York, VS. In zijn nieuwe functie zal Friedrich portfoliobeheer en beleggingsonderzoek blijven leiden en de positie van het bedrijf in de sector verder verbeteren.

Hui Wang wordt verantwoordelijk als Chief Operating Officer naast haar huidige functie als Chief Compliance Officer. Hui zal toezicht houden op activiteiten, technologie, risico en naleving. Hui is sinds 2019 werkzaam bij Matrixport Group en was eerder actief als Senior Compliance Officer bij UBS, Credit Suisse en Bank Julius Baer. Zij brengt uitgebreide ervaring in operationeel leiderschap en naleving van regelgeving met zich mee.

Recente strategische mijlpaal: uitbreiding in Europa

In 2024 breidde Matrixport naar de Europese markt voor het beheer van cryptomiddelen uit via de volledige overname (100%) van de gelicentieerde Zwitserse beheerder Crypto Finance (Asset Management) AG. Na de overname, die volledig in contanten plaatsvond, werd de onderneming omgedoopt tot Matrixport Asset Management AG, waardoor de Group beschikt over capaciteiten van institutioneel niveau, FINMA-geautoriseerd vermogensbeheer en een groter bereik in de belangrijkste Europese markten onder de toepasselijke regelgeving.

Over Matrixport Asset Management AG

Matrixport Asset Management AG is een FINMA-geautoriseerde beheerder van collectieve investering, die een brug slaat tussen traditionele financiën en het ecosysteem van digitale activa. Het bedrijf biedt een uitgebreide reeks gereguleerde producten aan, waaronder fondsen, ETP's, AMC's en discretionair vermogensbeheer, die klanten veiligheid van institutioneel niveau en conforme producten bieden.

Over Matrixport

Matrixport werd in 2019 opgericht. Het is een wereldwijd toonaangevend one-stop platform voor financiële diensten op gebied van digitale activa dat een brug slaat tussen traditionele financiën en het ecosysteem van digitale activa door middel van technologie en naleving van de regelgeving. Het bedrijf is uitgegroeid tot een 'Unicorn', met een waardering van meer dan US$1 miljard, en heeft een gelicentieerde en gereguleerde aanwezigheid in de belangrijkste financiële centra, waaronder Singapore, Hongkong, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Matrixport heeft wereldwijd zeven kantoren en beheert meer dan US$7 miljard aan activa, faciliteert maandelijkse handelsvolumes van meer dan US$7 miljard en cumulatieve rentebetalingen van meer dan US$2 miljard. Het platform biedt een uitgebreide reeks digitale financiële diensten, waaronder bewaarneming, vermogens- en rendementsbeheer, gestructureerde producten en handelsoplossingen voor wereldwijde klanten.

Matrixport hanteert de principes van naleving, veerkracht, technologiegedreven innovatie en beveiliging en heeft daarom een robuust wereldwijd kader voor naleving en een meerlaagse infrastructuur voor risicobeheer en beveiliging opgebouwd, ondersteund door een wereldwijde licentiebasis. Als groep en via haar lokale dochterondernemingen beschikt Matrixport over een Trust Company License en Money Lender License in Hongkong, een MSB-registratie (Money Services Business) in de VS, een Zwitserse FINMA-licentie voor vermogensbeheer en een FSL-licentie (Financial Services Licence) in Bhutan. Het is ook een door de FCA goedgekeurde aangestelde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk en een lid van de door FINMA erkende SRO-VFQ in Zwitserland, terwijl haar dochteronderneming, Fly Wing, een vergunning heeft als Major Payment Institution in Singapore. Matrixport houdt vast aan haar missie om "wereldwijde activa veiliger en toegankelijker te maken" en blijft de wereldwijde ontwikkeling van digitale financiële infrastructuur bevorderen. Matrixport is opgenomen in de Hurun "2024 Global Unicorn Index" en de "2025 Singapore FinTech Unicorn List".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2529911/Matrixport_2024_2025_Logo.jpg