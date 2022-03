Matrixport élargit son offre de CeDeFi avec « AMM Farming »

L'accès au yield farming est plus facile tout en offrant un choix plus large aux investisseurs actifs en cryptomonnaies qui cherchent à obtenir du rendement

SINGAPOUR, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, la plateforme de services financiers pour les actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie, a annoncé le lancement de « l'Automated Market Maker (AMM) Farming ». Le nouveau produit permet un accès facile et sécurisé à des pools de liquidités DeFi de qualité pour les investisseurs actifs en cryptomonnaies qui cherchent davantage de moyens de générer des rendements.

Les AMM sont des protocoles autonomes qui permettent à quiconque de devenir un market maker sur une bourse décentralisée. Les commissions sont gagnées par le dépôt simultané de deux actifs représentés dans le pool de liquidité. L'algorithme proposera toujours un prix acheteur ou vendeur à tout moment pour ces deux actifs.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial de Matrixport, a déclaré : « L'AMM est une innovation incroyable du concept DeFi, car elle permet un market making décentralisé qui est une expression fondamentale de la vision et de la nature décentralisée de la cryptomonnaie. « L'AMM Farming » de Matrixport rend hommage à cette décentralisation du market making. Le produit abaisse la barrière d'entrée, permettant à une base plus large d'utilisateurs de participer au Liquidity Farming du concept DeFi tout en obtenant des rendements intéressants de manière sécurisée. »

« AMM Farming » adopte une interface conviviale. Pas besoin de connaissances techniques nécessaires pour naviguer dans les protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'accéder en un clic aux opportunités de rendement de AMM DeFi.

Le rendement de « d'AMM Farming » provient de deux sources :

Commissions des fournisseurs de liquidités : En tant que fournisseurs de liquidités du pool de liquidité, les utilisateurs perçoivent les frais de transaction du protocole. Matrixport collectera les frais de transaction et les règlera dans les deux monnaies avec une pondération correspondante pour le compte des utilisateurs.

Récompenses sous forme de jetons : Certains projets DeFi émettent des récompenses sous forme de jetons aux fournisseurs de liquidités. Matrixport aidera les utilisateurs à vendre automatiquement les récompenses sous forme de jetons (s'il y en a) à chaque période et à les régler ou à les réinvestir pour augmenter les gains. Les récompenses sous forme de jetons sont généralement réglées en USDT ou en USDC (la devise dont le cours est le plus bas dans le pool de liquidité)

La fenêtre de produits est ouverte chaque semaine, pendant 7 jours, tandis que la fenêtre de dépôt est ouverte du vendredi 12h00 au mardi 12h00 (UTC+8). Les paires de jetons existantes comprennent ETH/USDT, ETH/USDC, BTC/USDT et BTC/USDC.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques à la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion et en garde, elle fournit des services financiers crypto à guichet unique avec plus de 5 milliards de dollars de volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, la société Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get more from your crypto » (Obtenir davantage de votre cryptomonnaie). La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse et compte plus de 290 employés au service des institutions et des particuliers en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

