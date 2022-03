Matrixport erweitert CeDeFi-Angebot mit „AMM Farming"

Erleichterter Zugang zum Rendite-Farming und größere Auswahl für aktive Krypto-Investoren, die Rendite erzielen wollen

SINGAPUR, 23. März 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, die am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte in Asien, hat die Einführung des „Automated Market Maker (AMM) Farming" bekannt gegeben. Das neue Produkt ermöglicht aktiven Krypto-Investoren, die mehr Möglichkeiten zur Renditegenerierung suchen, einen einfachen und sicheren Zugang zu hochwertigen DeFi-Liquiditätspools.

AMMs sind autonome Protokolle, die es jedem ermöglichen, ein Market Maker an einer dezentralen Börse zu werden. Die Gebühren werden durch die gleichzeitige Hinterlegung von zwei im Liquiditätspool vertretenen Vermögenswerten erzielt. Der Algorithmus wird jederzeit einen Geld- oder Briefkurs für diese beiden Vermögenswerte angeben.

Cynthia Wu, Head of Sales and Business Development, Matrixport, sagte: „AMM ist eine erstaunliche Innovation von DeFi, da es ein dezentrales Market Making ermöglicht, das ein grundlegender Ausdruck der Vision und der dezentralen Natur von Krypto ist. Das ‚AMM Farming' von Matrixport ist eine Hommage an diese dezentralisierte Art der Marktbearbeitung. Das Produkt senkt die Eintrittsbarriere und ermöglicht es einer breiteren Basis von Nutzern, am DeFi-Liquiditätsfarming teilzunehmen und dabei auf sichere Weise attraktive Renditen zu erzielen."

„AMM Farming" verfügt über eine benutzerfreundliche App-Oberfläche, die das für die Navigation in den DeFi-Protokollen erforderliche technische Wissen überflüssig macht und den Nutzern einen nahtlosen Zugang zu den DeFi AMM-Ertragsmöglichkeiten mit einem Klick ermöglicht.

Der Ertrag aus dem „AMM-Farming" wird aus zwei Quellen generiert:

Gebühren für Liquiditätsanbieter (LP): Als LP für den Liquiditätspool verdienen die Nutzer an den Handelsgebühren des Protokolls. Matrixport zieht die Handelsgebühr ein und rechnet sie in beiden Währungen in entsprechender Gewichtung im Namen der Nutzer ab.

Token-Belohnungen: Einige DeFi-Projekte geben Token-Belohnungen an LPs aus. Matrixport hilft den Nutzern, Token-Belohnungen (falls vorhanden) in jeder Periode automatisch zu verkaufen und zu verrechnen oder zu reinvestieren, um die Erträge zu steigern. Token-Belohnungen werden in der Regel in USDT oder USDC abgerechnet (die Währung mit dem niedrigeren Marktpreis im Liquiditätspool)

Das Produktverkaufsfenster öffnet wöchentlich mit einer Laufzeit von 7 Tagen, während das Einzahlungsfenster von Freitag 12:00 Uhr bis Dienstag 12:00 Uhr (UTC+8) geöffnet ist. Zu den bestehenden Token-Paaren gehören ETH/USDT, ETH/USDC, BTC/USDT und BTC/USDC.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt .

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden USD bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden USD. Das Angebot umfasst Cactus Custody™, Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet „Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 290 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com .

