Maybelline New York rozpoczyna długoterminowy program „Brave together" stworzony z myślą o wsparciu osób cierpiących na lęki i depresję na całym świecie

NOWY JORK, 25 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Na całym świecie są osoby, które cierpią z powodu lęków i depresji. Lęków doświadcza ponad 284 milionów ludzi. Depresja dotyka ponad 264 mln osób.[1] Połowa wszystkich chorób psychicznych zaczyna się w wieku 14 lat [2], a w obliczu pandemii Covid-19 liczby te dodatkowo rosną. Maybelline New York, jako międzynarodowa marka nr 1 w dziedzinie makijażu, ma możliwość zapewnienia odpowiedniego wsparcia, aby pomóc w pokonaniu przeszkód, które stoją na drodze kobietom i młodym dorosłym do pełnego wykorzystania swoich możliwości. Rozpoczynamy globalny program Maybelline Brave Together, którego celem jest pomoc w destygmatyzacji lęków i depresji, zapewnienie jakże istotnego wsparcia bezpośredniego i pomoc ludziom na całym świecie w odważnym mierzeniu się ze swoimi problemami.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Maybelline wspierała badania prowadzone przez ekspertów i prowadziła grupy fokusowe, aby lepiej zrozumieć problematykę zdrowia psychicznego. Maybelline współpracuje również z partnerami non-profit CRISIS TEXT LINE, JED i NAMI, aby mieć rzeczywisty wpływ na ludzi zmagających się z lękami i depresją. W świecie, w którym szacuje się, że 1 na 5 osób cierpi na lęki i depresję [3], problem ten dotyka kobiety w nieproporcjonalnie dużym stopniu [4]. Ponadto większość stanów zdrowia psychicznego jest nieleczona [5].

"Maybelline zawsze wierzył w siłę, która powoduje zmiany w życiu. Wiemy, że zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie w poczuciu gotowości do takich zmian" – mówi Trisha Ayyagari, prezes ds. marki globalnej Maybelline New York. „Chcemy wykorzystać nasz głos o globalnym zasięgu, aby zdestygmatyzować temat zdrowia psychicznego i ułatwić dostęp do wsparcia. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wspomagać tych, którzy żyją z lękami i depresją".

Poprzez współpracę z czołowymi organizacjami non-profit program Brave Together firmy Maybelline ma na celu przełamanie piętna, z jakim wiąże się doświadczanie lęków i depresji, zapewnienie międzypokoleniowego wsparcia i zasobów oraz promowanie kultury, która pozwala osobom zmagającym się z tymi problemami i ich bliskim poczuć, że nie są sami. Specjalnie przygotowana strona internetowa zapewni ludziom na całym świecie dostęp do społeczności internetowej, w której będą mogli znaleźć prawdziwe inspiracje i historie ludzi opisujące ich zmagania w kontekście zdrowia psychicznego, a także ekspertów, porady i zasoby dotyczące zdrowia psychicznego.

Jednym z kluczowych ekspertów programu jest dr Kathleen Pike, psycholog kliniczna i profesor w Centrum Medycznym Irving Uniwersytetu Kolumbii oraz Columbia Mailman School of Public Health. Dr Pike jest doradcą naukowym programu Brave Together i prowadzi finansowane przez Maybelline globalne badania ilościowe oraz poświęcone przyczynom lęków i depresji charakterystycznych dla kobiet z pokolenia Z. "Istnieje pilna potrzeba stworzenia takiego programu i jestem dumna, że mogę pracować z Maybelline nad stworzeniem społeczności dla tych, którzy chcą się uczyć, słuchać i inspirować do otwartych i odważnych rozmów na temat zdrowia emocjonalnego".

Aby spotkać się z naszą społecznością, firma Maybelline nawiązała współpracę z czołową organizacją non-profit Crisis Text Line w celu zapewnienia zwiększonego dostępu do bezpłatnego, poufnego poradnictwa dostępnego całodobowo w sytuacjach kryzysowych za pośrednictwem wiadomości tekstowych - osoby potrzebujące mogą wysłać SMS o treści TOGETHER na numer 741741, aby połączyć się z doradcą.

W duchu wspólnoty i kultywowania prawdziwej globalnej kultury wsparcia w przypadku lęków i depresji Maybelline zobowiązuje się do zainwestowania w ciągu najbliższych pięciu lat 10 milionów dolarów w organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym na całym świecie, które podzielają nasz cel, jakim jest wprowadzanie rzeczywistych zmian. Dołącz do dyskusji online na www.maybelline.com/bravetogether lub na Instagramie, używając tagów @Maybelline i #BraveTogether.

