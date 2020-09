Maybelline New York lance Brave Together : un programme à long terme de lutte contre l'anxiété et la dépression dans le monde

NEW YORK, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ – L'anxiété et la dépression touchent des gens partout dans le monde. Plus de 284 millions de personnes souffrent d'anxiété et plus de 264 millions de personnes souffrent de dépression1. La moitié de tous les troubles mentaux apparaissent vers 14 ans2, et ces chiffres sont à la hausse depuis l'apparition de la COVID-19. En tant que plus grande marque internationale de maquillage, Maybelline New York a la capacité d'apporter le soutien nécessaire pour aider les femmes et les jeunes adultes à surmonter les obstacles à leur épanouissement. Nous lançons le programme mondial Maybelline Brave Together dans le but de participer à la lutte contre la stigmatisation de l'anxiété et de la dépression, d'offrir un soutien individuel essentiel et d'aider chaque personne, peu importe où elle se trouve, à prendre courageusement sa vie en main.

Au cours des deux dernières années, Maybelline a soutenu des experts dans leurs recherches et a animé des groupes de discussion afin de mieux connaître le domaine de la santé mentale. Maybelline travaille également avec des partenaires à but non lucratif, comme JEUNESSE, J'ÉCOUTE, JED ET NAMI, afin d'avoir un impact tangible sur les personnes confrontées à un problème d'anxiété ou de dépression. Dans un monde où l'on estime qu'une personne sur cinq souffre d'anxiété et de dépression3, les femmes sont touchées de manière disproportionnée4 et la plupart des problèmes de santé mentale ne sont pas diagnostiqués ou traités5.

« Maybelline a toujours cru au pouvoir de faire bouger les choses dans nos vies. Et nous savons que la santé mentale est essentielle à ce cheminement, a déclaré Trisha Ayyagari, directrice générale internationale de la marque Maybelline New York. Nous voulons utiliser notre plateforme mondiale pour déstigmatiser la conversation sur la santé mentale et faciliter l'accès à l'aide. Maintenant, plus que jamais, nous devons être là pour celles et ceux qui vivent avec l'anxiété et la dépression. »

En s'associant à des organisations à but non lucratif de premier plan, le programme Brave Together de Maybelline vise à éliminer les préjugés liés à l'anxiété et à la dépression, à fournir un soutien et des ressources intergénérationnels et à promouvoir une culture qui permet aux personnes en difficulté et à leurs proches de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Le site en ligne consacré à ce sujet permettra aux gens du monde entier d'accéder à une communauté en ligne où ils trouveront des sources d'inspiration et des récits réels de personnes aux prises avec un trouble de santé mentale, ainsi que des conseils et des ressources provenant d'experts œuvrant dans le domaine de la santé mentale.

L'un des principaux experts du programme est la Dre Kathleen Pike, psychologue clinicienne et professeure au centre médical Irving de l'Université de Columbia et à la Columbia Mailman School of Public Health. La Dre Pike agit à titre de conseillère scientifique pour le programme Brave Together et dirige une étude mondiale, financée par Maybelline, sur la prévalence et les causes de l'anxiété et de la dépression chez les femmes de la génération Z. « Il y a un besoin pressant pour un programme comme celui-ci en ce moment, et je suis fière de travailler avec Maybelline sur la conception d'une communauté dédiée aux personnes désirant apprendre, écouter et inspirer des conversations ouvertes et courageuses sur le bien-être émotionnel. »

Afin de rejoindre notre communauté là où elle se trouve, Maybelline s'est associée au célèbre organisme sans but lucratif Jeunesse, J'écoute pour fournir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un meilleur accès à des conseils confidentiels gratuits, par messages textes. Les personnes dans le besoin peuvent envoyer le message TOGETHER au 741741 pour entrer directement en contact avec un conseiller de crise.

Dans un esprit de solidarité et de promotion d'une véritable culture mondiale de soutien à l'anxiété et à la dépression, Maybelline s'est engagée à investir 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans des organisations de santé mentale du monde entier qui partagent notre objectif de changer les choses. Joignez-vous à la conversation en ligne à l'adresse www.maybelline.com/bravetogether ou sur Instagram en inscrivant @Maybelline et #BraveTogether.

