Maybelline New York spouští Brave Together: dlouhodobý program na podporu celosvětového boje s úzkostí a depresí

NEW YORK, 28. září 2020 /PRNewswire/ -- Lidé na celém světě se potýkají s úzkostí a depresí. Celosvětově trpí úzkostmi více než 284 milionů lidí, přičemž deprese trápí více než 264 milionů osob1. Polovina všech duševních onemocnění propukne před 14. rokem věku2 a pandemie Covid-19 tato čísla ještě zhoršuje. Společnost Maybelline New York, jako nejlepší mezinárodní značka líčidel, využívá příležitosti k poskytnutí té správné podpory, jejímž cílem je pomoci odstranit překážky, které stojí v cestě ženám a mladým dospělým. Spouštíme globální program Maybelline Brave Together (Společně buďme stateční), jehož cílem je pomoci s destigmatizací úzkosti a deprese, nabídnout cílenou podporu a pomoci všem potřebným vrátit se do života.

V posledních dvou letech firma Maybelline pomáhala s odborným výzkumem na cílových skupinách, jehož cílem bylo lépe prozkoumat a pochopit otázky kolem duševního zdraví. Firma Maybelline také spolupracuje se neziskovými organizacemi CRISIS TEXT LINE, JED a NAMI ve snaze smysluplně pomáhat lidem, kteří bojují s úzkostmi či depresemi. Podle odhadů trpí úzkostí a depresí celosvětově zhruba 1 člověk z 5,3 přičemž ženy jsou postiženy mnohem častěji4. Navíc je většina duševních onemocnění nedostatečně léčena nebo není léčena vůbec5.

„Firma Maybelline vždy věřila v odhodlání a tah na branku. A víme, že k tomu, aby člověk mohl dosáhnout svého cíle, je důležité zejména duševní zdraví", říká Trisha Ayyagari, globální prezidentka značky Maybelline New York. „Chceme využít naší globální síly k destigmatizaci duševního zdraví a chceme také podpořit diskuzi o těchto problémech a usnadnit pacientům přístup k potřebné léčbě. Nyní, více než kdy jindy, zde musíme být pro všechny, kteří se potýkají s úzkostmi a depresí".

Díky partnerství s předními neziskovými organizacemi si program Brave Together společnosti Maybelline klade za cíl pomoci destigmatizovat úzkosti a deprese, nabízet pacientům všech generací podporu a zdroje a podporovat takové myšlení, které lidem s depresemi a úzkostmi a jejich blízkým dodá víru, že v tom nejsou sami. Na speciálních webových stránkách, které budou přístupné pro lidi z celého světa, zájemci naleznou inspirující příběhy od skutečných pacientů a také rady odborníků na duševní zdraví, včetně praktických tipů a dalších zdrojů informací.

Jedním z odborníků, kteří se do tohoto programu zapojili, je Dr. Kathleen Pike, klinická psycholožka a profesorka v univerzitní nemocnici Irving Medical Center Kolumbijské univerzity a na Mailmanově škole veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě. Dr. Pike je vědeckou poradkyní programu Brave Together a je navíc vedoucí globální studie, financované firmou Maybelline, která zkoumá příčiny úzkosti a deprese u žen z takzvané generace Z. „Program, jako tento, je v současné době velice potřebný a já jsem velice ráda, že mohu se značkou Maybelline spolupracovat s přípravou programu pomoci pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více, naslouchat ostatním a inspirovat druhé svými otevřenými příběhy a statečným bojem s duševní chorobou."

Značka Maybelline spolupracuje s přední neziskovou organizací Crisis Text Line, která zajišťuje přístup k bezplatné lince krizové podpory, která funguje nepřetržitě a kde jsou k dispozici odborní poradci. Zájemci mohou odeslat textovou zprávu ve tvaru TOGETHER na číslo 741741 a budou spojeni s krizovým poradcem.

V duchu pospolitosti se značka Maybelline zavázala v následujících pěti letech investovat 10 milionů dolarů do pomoci potřebným a do vytvoření globálního systému podpory boje proti úzkosti a depresím. Tato investice půjde do zdravotnických organizací po celém světě, které se zabývají duševním zdravím a chtějí, stejně jako značka Maybelline, opravdu změnit věci k lepšímu. Zapojte se do online diskuzí na webové stránce www.maybelline.com/bravetogether nebo na sociální síti Instagram, pod štítky @Maybelline a #BraveTogether.

