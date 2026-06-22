Méga-soldes Beelink 2026 à l'occasion de l'Amazon Prime Day : jusqu'à 20 % de réduction

SHENZHEN, Chine, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Beelink, une marque qui a inscrit « des performances silencieuses sans compromis » dans son ADN, participera à la promotion Amazon Prime Day 2026 du 23 au 26 juin, en proposant jusqu'à 20 % de réduction sur une large gamme de mini-PC, de systèmes NAS et d'accessoires.

Série GT | Des performances de pointe pour l'IA et les jeux vidéo

Beelink 2026 Amazon Prime Day Mega Sale

Conçue pour les créateurs, les développeurs et les gamers, la série GT allie des processeurs haut de gamme à un système de refroidissement avancé, le tout dans un format compact. Les modèles GTi prennent en charge la connexion directe à des cartes graphiques de type PC de bureau, tandis que le GTR9 Pro, équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, offre des performances dignes d'une station de travail et une accélération IA.

Série SE | Productivité et performances au quotidien

La série SE allie un design compact à une puissance de calcul élevée. La gamme s'étend du modèle d'entrée de gamme SER3, destiné aux tâches bureautiques, aux modèles SER5 et SER5 Max, conçus pour la création de contenu et les jeux peu exigeants. Le SER8 intègre un processeur plus puissant, une connectivité USB4 et un système de refroidissement à chambre à vapeur, pour une utilisation optimale dans les domaines de la productivité, du jeu vidéo et des applications d'IA.

Série EQ | Informatique de bureau performante

Conçue pour les particuliers et les professionnels, la série EQ prend en charge deux écrans 4K, une connexion réseau rapide et un multitâche efficace. Son bloc d'alimentation intégré permet de garder un espace de travail bien rangé.

Série Mini S | L'informatique au quotidien à un prix abordable

Équipée de processeurs à faible consommation, la gamme Mini S offre une solution compacte et économique pour la productivité au bureau et le divertissement à domicile. Les modèles Mini S12 et Mini S12 Pro sont tous deux équipés d'une connexion Ethernet 2,5 G pour une connexion réseau haut débit.

Série ME | NAS et stockage de grande capacité

La série ME est conçue pour les charges de travail nécessitant une grande capacité de stockage. Elle offre une extensibilité multi-disques, une connectivité réseau double LAN et un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7. Certains modèles intègrent des plateformes Intel Core ou AMD Ryzen, une connexion Ethernet 10 Gb et des interfaces haut débit destinées à la gestion professionnelle des données.

Série EX | Extensibilité et connectivité

La série EX de Beelink permet d'améliorer les mini-PC et les ordinateurs portables en leur offrant une capacité de stockage accrue et des possibilités de connectivité supplémentaires. Le Mate mini est spécialement conçu pour le Mac mini d'Apple, tandis que le Mate Pro, qui intègre des fonctionnalités supplémentaires telles que la recharge PD de 96 W, la communication vocale et un haut-parleur Bluetooth intégré, est destiné aux utilisateurs d'ordinateurs portables.

De la productivité au quotidien et du divertissement à domicile jusqu'à l'informatique basée sur l'IA et au stockage professionnel, Beelink propose des solutions compactes destinées à un large éventail d'utilisateurs. Tous les mini-PC Beelink bénéficient d'une garantie de trois ans. Les promotions du Prime Day seront disponibles sur Amazon et dans la boutique officielle Beelink.

US : https://www.amazon.com/s?me=ABXLJKP5YHZSK&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER

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Boutique officielle Beelink EX : https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&me=A2SM7ATCACTY78

Site web officiel de Beelink : https://www.bee-link.com/