美国民权委员会发布翻译版2023年法律执行报告《美国联邦政府对反亚裔种族主义的回应》

华盛顿2024年2月12日 /美通社/ -- 美国民权委员会（简称委员会）今天发布了2023年法律执行报告的翻译材料，在提高亚裔美国人社区可及性方面迈出了重要一步。《美国联邦政府对反亚裔种族主义的回应》报告全面阐述了2019年至2021年美国反亚裔仇恨 犯罪有上升趋势，以及联邦政府在预防和执行联邦仇恨犯罪法律方面的角色。

该报告的新闻稿、送文函和执行摘要现已提供美国最常用的五种亚洲语言版本（根据2019年人口普查）。这些翻译材料包括普通话（简体中文）、广东话（繁体中文）和越南语版本的新闻稿、送文函和执行摘要。

• 普通话（简体中文）

• 广东话（繁体中文）

• 越南语

• 塔加洛语（菲律宾语）

• 朝鲜语

Rochelle Mercedes Garza表示："语言无障碍对于与受影响社区进行沟通至关重要。我们知道，语言不通妨碍了报告仇恨犯罪或事件，例如种族侮辱或恶语相加。这些材料的翻译表明了委员会致力于提高亚裔美国人社区的可及性。"

此外，该报告的关键建议与委员会于2023年11月15日发布的 更新版联邦政府机构可用语言计划不谋而合，并恰逢司法部长Merrick B. Garland向联邦政府机构提交可用语言备忘录一周年。

更新后的可用语言计划展示了委员会致力于通过笔译和口译服务提供更多适用语言版本的报告和机构活动报道。

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