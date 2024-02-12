美國民權委員會發布了翻譯版本的 2023 年法定執法報告，《聯邦對美國反亞裔種族主義的回應》

華盛頓2024年2月12日 /美通社/ -- 今日，美國民權委員會（委員會）透過釋出其2023年法定執法報告的翻譯材料，向亞裔美國社區提供更多的可及性，迈出了重要一步。該報告《 聯邦對美國反亞裔種族主義的回應 》提供了關於2019年至2021年亞裔仇恨犯罪增加的全面見解，以及聯邦在預防和執行聯邦仇恨犯罪法方面的角色。

該報告的新聞稿、轉交信函和執行摘要現已提供，涵蓋了美國家庭中使用最多的前五種亞洲語言， 根據2019年的人口普查 . 這些翻譯材料包括新聞稿、轉交信函和執行摘要的普通話（簡體中文）、廣東話（繁體中文）和越南文版本。

● 普通話（簡體中文）

● 廣東話（繁體中文）

● 越南文

● 他加祿語（菲律賓語）

● 韓語

根據委員會主席羅謝爾•梅賽德斯•加爾薩（Rochelle Mercedes Garza）的說法：「語言無障礙對於與受影響的社區進行溝通至關重要。我們知道，語言障礙阻礙了對仇恨犯罪或事件的報告，例如種族誹謗或被吐口水等。這些材料的翻譯顯示了委員會致力於提高亞裔美國社區的可及性。」

此外，報告的主要建議與委員會於2023年11月15日發布的 更新的聯邦機構語言接入計劃 相一致，該計劃與檢察長梅里克•B•加蘭德 （Merrick B. Garland） 向聯邦機構發出的語言接入備忘錄慶祝一周年的計劃相吻合。

更新後的語言接入計劃展示了委員會致力透過翻譯和口譯服務，為更多的報告和機構活動提供適當的語言接入，凸顯了委員會的用心。

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