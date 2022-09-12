美国民权委员会庆祝成立65周年

华盛顿2022年9月12日 /美通社/ -- 今天，美国民权委员会庆祝其于1957年9月9日根据1957年《投票权法案》成立65周年。通过这项具有里程碑意义的立法，该委员会被授权调查投票权以及随后影响美国人民的民权问题，并向总统和国会提供有关整改措施的建议。

由德怀特·大卫·艾森豪威尔总统签署的1957年《投票权法案》是自重建以来的第一部联邦民权立法，后来又颁发1964年的《民权法案》和1965年的《投票权法案》。委员会自成立以来，我们的指导方针一直在帮助塑造美国联邦民权法律。

值得注意的是，委员会2018年报告中的委员会建议已被纳入《2021年约翰·R·刘易斯投票权促进法案》、《美国少数族裔投票权评估》；委员会2018年报告中的委员会建议已被纳入《乔治·弗洛伊德警察执法公正法案》、《警察使用武力：现代警务实践考核》；以及委员会2020年报告中的委员会建议已被纳入2020年《SHAPE法案》、《联邦#我也是：调查政府工作场所性骚扰》

虽然其他联邦机构都设有民权部门和办公室，但该委员会是唯一负责研究和报告相关民权问题和执行情况的独立联邦实体。 我们将信息告知所有政府部门，寻求制定合理的解决方案，以解决美国面临的众多民权挑战。 除了我们在国家和联邦层面的视角外，我们的56个州和地区的咨询委员会构成的网络为州和地方关切问题提供了广泛的视角，并向委员会提出解决这些问题的行动建议。

在我们努力缩小差距并确保所有美国人的民权得到充分保护的过程中，该委员会在当前和未来将继续坚定不移地致力于促进美国依法实施机会平等和司法平等的伟大承诺。

根据1957年《民权法案》成立的美国民权委员会是唯一一个独立的跨党派机构，负责就民权问题向总统和国会提供建议，并每年报告联邦民权执行情况。 我们的56个州和地区咨询委员会就有关州和地方民权关切问题提供广泛的视角。委员会：在我们的第七个十年中，我们将继续发扬我们对民权的影响力传统。在Twitter和Facebook上关注我们。

联系人：

Angelia Rorison

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202-376-8371

U.S. Commission on Civil Rights

SOURCE U.S. Commission on Civil Rights