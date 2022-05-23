美国银行加速提升美国最低小时工资至22美元

北卡罗来纳州夏洛特2022年5月23日 /美通社/ -- 今天，美国银行宣布将其在美国的最低小时工资提高到22美元，并计划下一步在2025年之前提高至25美元。

此举继承了公司的优良传统，即在为美国时薪员工确立最低工资标准方面的全美领先企业。在过去五年，美国银行于2017年将最低小时工资提高到15美元，2019年提高到17美元，2020年提高到20美元，2021年10月提高到21美元。现在，公司将每小时工资提高至22美元，从6月底起生效，这将使全职员工的年薪增加到45000美元以上。

美国银行首席人力资源官Sheri Bronstein表示：“致力于成为理想的工作场所并重视我们团队成员对我们取得成功所发挥的作用是我们一切工作的核心所在。我们继续通过以下几个方面投资团队成员和该方面的优先事项：有竞争力的薪酬投资；行业领先的物质、情感和财务利益和资源；长期职业发展工具和计划；以及我们在整个公司的多元化、公平性和包容性工作，以便我们继续吸引和留住最优秀的人才。”



美国银行的努力得到了一些外部组织的认可，包括被LinkedIn评为“美国顶级公司”及连续四年被《财富》评为“最适合工作的100家公司”。

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美国银行的环境、社会和治理

在美国银行（纽约证券交易所股票代码：BAC），我们的共同目标是通过各种互联力量帮助改善财务生活。我们正通过负责任的增长，以及深耕我们在环境、社会和治理（ESG ）方面的领导地位来实现这一目标。ESG贯穿于我们的八大业务领域，反映了我们如何帮助推动全球经济、建立信任和信誉，并代表了一家人们希望为之工作、投资和开展业务的公司。具体表现在我们为员工创造的包容性和支持性工作场所，我们为客户提供的负责任产品和服务，以及我们在世界各地帮助当地经济蓬勃发展的影响力。这项工作的一个重要部分是与社区、消费者和环境等非营利组织及倡导团体形成强有力的伙伴关系，以汇集我们的集体网络和专业知识，实现更大的影响。如需了解更多信息，请访问about.bankofamerica.com，并通过Twitter（@BofA_News）与我们联系。

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