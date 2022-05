美國銀行將美國最低工資提高至每小時 $22 美元

加快達成在 2025 年將工資提高至每小時 $25 美元的目標

全職員工的每年最低工資將提高至超過 $45,000 美元

北卡羅來納州夏洛特2022年5月23日 /美通社/ -- 今天,美國銀行宣佈將其美國最低工資提高至每小時 $22 美元,距離該公司在 2025 年提高工資至每小時 $25 美元的計劃更進一步。

一直以來美國銀行在設定員工最低時薪方面,一直是全美企業的佼佼者。過去五年,美國銀行在 2017 年將最低工資提高至每小時 $15 美元;在 2019 年提高至每小時 $17 美元;在 2020 年提高至每小時 $20 美元,並在 2021 年 10 月提高至 $21 美元。六月底起,公司提高工資至每小時 $22 美元,並將增加全職員工的年薪至 $45,000 多美元。

「美國銀行致力於構建頂尖的工作環境,我們深諳公司的成功離不開員工同仁的貢獻」,美國銀行人力資源總監 Sheri Bronstein 說道,「我們提供具有競爭力的薪資以及領先業界的福利,為員工身心健康和財務穩健提供保障;我們還通過不同工具和項目計劃幫助員工實現長期職業發展;並在全公司提倡多元、平等和包容。我們致力於通過這些激勵措施投資員工,繼續吸引和留住最優秀的人才。」



美國銀行的表現已獲得多家外部機構認可,被領英(LinkedIn)評為「美國頂尖公司 (Top Companies in the U.S.)」,並連續四年榮登《財富》(Fortune)雜誌評選的「100 家最佳僱主 (100 Best Companies to Work For)」榜單。

