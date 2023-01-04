美國郵政署發行誌慶農曆新年的郵票，郵票將在三藩市揭幕

三藩市2023年1月4日 /PRNewswire/ -

圖片：https://mma.prnewswire.com/media/1966802/USPS_Lunar_New_Year_Stamp.jpg

活動： 美國郵政署將在三藩市推出「Rabbit Forever」（兔年萬歲）郵票，以誌慶農曆新年。





公眾可免費參加郵票首日發行活動。郵票的消息正使用 #LunarNewYear 和 #LunarNewYearRabbit 主題標籤分享。



人物： 美國郵政服務理事會理事甘達慶





三藩市市長 London N. Breed





加州財政部長馬世雲





亞洲藝術博物館館長許傑



時間： 2023 年 1 月 12 日（星期四）上午 11 時 （太平洋標準時間）



地點： 亞洲藝術博物館

200 Larkin Street

San Francisco, CA 94102



敬請示覆： 鼓勵特別儀式參加者透過以下方式回覆：usps.com/lunarnewyearrabbit.



背景： 郵政署將發行最新版農曆新年郵票慶祝兔年。這款郵票設計讓人想起農曆新年遊行中經常表演的舞龍或舞獅中使用的精心裝飾面具。這款描繪兔子的立體面具是對這個年中祥吉時節創作的民間剪紙工藝的悠久傳統的當代詮釋。兔面具設計融合具有象徵意義的顏色和圖案。





藝術總監 Antonio Alcalá 使用 Camille Chew 的原創藝術設計郵票和版票。





兔年郵票以一板 20 張發行。郵票的價值將與目前的 First-Class Mail 1 安士價格相同。





農曆新年是世界上許多亞裔社區一年中最重要的節日之一，主要由中國人、韓國人、越南人、藏人、蒙古人、馬來西亞人和菲律賓人慶祝。在這些不同的文化中，有許多迎接新一年好運和繁榮的傳統。

顧客可以透過以下方法購買郵票和其他集郵產品：郵政商店 - usps.com/shopstamps；致電 844-737-7826；經 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局選購。

美國郵政署是一個獨立的聯邦機構，受命自籌資金，透過每週 6 天（通常是 7 天）以可負擔、可靠和安全的方式將郵件和包裹派送到超過 1.63 億個地址，為每個美國社區提供服務。在兩黨理事會的監督下，郵政署正在實施一項為期 10 年的轉型計劃 Delivering for America（美國投遞），以實現郵政網絡現代化，恢復長期財務狀況可持續發展，顯著改善所有郵件和運輸類別的服務，並保持該組織作為美國最有價值和最值得信賴的品牌之一。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

如需美國郵政署媒體資源，包括廣播品質的影片和音訊以及硬照，請瀏覽美國郵政署新聞編輯室。 在 Twitter、Instagram、Pinterest 和 LinkedIn 上關注我們。 訂閱美國郵政署 YouTube 頻道、在 Facebook 讚好和享受 Postal Posts 網誌。 如欲了解有關郵政署的更多資訊，請瀏覽 usps.com 及 facts.usps.com。

國家聯絡人：David P. Coleman

[email protected] 202-425-1476

本地聯絡人：Justin Hastings

[email protected] 628-249-9601

usps.com/news

U.S. Postal Service

SOURCE U.S. Postal Service