Meijer 宣布首屆供應商多元化峰會，旨在確保貨架可實現包容性

Meijer 今天宣布，公司將舉辦首屆虛擬供應商多元化峰會，為全國各地的多元化企業提供機會，向希望將下一個重大產品在貨架上展示的 Meijer 商家展示相關產品。 Tweet this

11 月 12 日的虛擬活動將重點關注以下類別：

美容及個人護理

非處方及保健

百貨

雜貨

屬於上述類別由認證少數族裔、LGBTQ 群體、婦女、退伍軍人及殘障人士擁有並提供零售產品的企業，將可在 10 月 9 日（星期五）之前在此申請接受審核。

Indirect Procurement and Supplier Diversity 集團副主席 Jamie Akemann 說：「在 Meijer，我們相信合作夥伴應該反映我們所服務的社區。這次活動將讓我們有機會與多元化的供應商合作以增強其能力，並提供整個社區都可以感受到的經濟支援，讓我們能夠更有效地體現我們致力令服務社區生活更豐盛的使命。」

Meijer 現正與 Efficient Collaborative Retail Marketing (ECRM) 及其附屬產品發現工具 RangeMe，以透過公司的 ECRM Connect 虛擬平台主辦這次活動。

在提交活動申請後，Meijer 團隊將審核並選出他們想在虛擬峰會上會面的供應商。未獲選擇參加峰會的供應商仍可以透過 Range Me 登記工具存取，而 Meijer 的商家可在將來隨著業務需求的變化再次查看。

即使他們可能並不符合資格參加 11 月的活動，但我們仍鼓勵提供上述類別以外服務或產品的多元化供應商透過零售商的潛在供應商頁面提交資料以供審核。

關於 Meijer：Meijer 是位於密芝根州大急流城的零售商，在密芝根州、俄亥俄州、印第安納州、伊利諾伊州、肯德基州及威斯康星州設有 253 個超級中心及雜貨店。Meijer 自 1934 年以來已是私人家族企業，率先提出「一站式購物」概念；經過多年的發展後，其業務範圍包括擴展的新鮮農產品及肉類部，以及藥房、綜合服裝部、寵物部、花園中心、玩具及電子產品。如欲了解更多關於 Meijer 的資訊，請瀏覽 www.meijer.com。 在 Twitter 上關注 Meijer：@twitter.com/Meijer 及 @twitter.com/MeijerPR ，或前往 www.facebook.com/meijer 追蹤最新動向。

徽標 - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Inc_Logo.jpg

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