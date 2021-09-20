Менее 50 дней до начала 4-й выставки CIIE

По словам заместителя Генерального директора отдела бизнес-выставок Бюро CIIE Чжоу Линьяна (Zhou Lingyan), в этом году будут сохранены шесть основных выставочных категорий на площади более 360 000 кв. м., а также будет представлено больше экспонатов по сравнению с прошлым годом.

Более 80% компаний, входящих в рейтинг Global Fortune 500 и ведущих мировых промышленных компаний, принимавших участие в прошлогодней выставке, будут присутствовать на этом мероприятии и в этом году, что свидетельствует о высокой привлекательности выставки.

По словам Чжоу, число групп малых и средних предприятий, которые примут участие в выставке в этом году, на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Торговые агентства, в том числе из Японии, Дании, Польши и Новой Зеландии, увеличили размеры своих стендов, чтобы вместить большее количество мелких экспонентов. «Стенд предприятий Центральной и Восточной Европы площадью более 1500 квадратных метров будет включать в себя 60 компаний», — заявил г-н Чжоу.

В общей сложности на выставке будет представлено 13 тематических секций, посвященных таким популярным отраслям, как интегральные схемы, здравоохранение и борьба с эпидемией, биологическая медицина и интеллектуальный транспорт благодаря усилиям по повышению профессионализма выставки.

В секции инновационного инкубатора, включающей сферы интеллектуальной отрасли и информационных технологий, автомобильного и медицинского оборудования и медицинской продукции, будет представлено более 100 экспонентов в таких областях, как искусственный интеллект, медико-биологические науки и автоматическое вождение.

В ходе выставки будет проведен ряд форумов и других мероприятий для обмена опытом в области запуска предпринимательской деятельности, что поможет получить более широкий доступ на рынок.

Руководитель отдела обслуживания покупателей Бюро CIIE Ван Хонвэй (Wang Hongwei) заявил, что за последние несколько месяцев Отдел провел 17 выездных презентаций, чтобы представить экспозицию более широкому кругу компаний, и привлек более 2600 отечественных компаний.

В этом году в выставке примут участие около 600 отечественных групп покупателей. Согласно анализу данных, приглашения к участию в четвертой выставке CIIE будут направлены 40 тысячам целевых покупателей.

Бюро CIIE и Банк Китая проведут в ходе выставки с 6 по 8 ноября крупные конференции, на которых будут организованы индивидуальные встречи между покупателями и экспонентами с предоставлением таких услуг, как устный перевод и видеосвязь.

Как заявил генеральный директор департамента инклюзивных финансов Шанхайского филиала Банка Китая Лю Вэй (Liu Wei), за последние три года совместные конференции помогли более чем 3 тысячам участников и 7 тысячам покупателей заключить сделки и соглашения о сотрудничестве.

В этом году выставка пройдет в режиме онлайн с оффлайн-зоной в Северном зале, где посетители смогут совершить виртуальный тур по выставочному залу, отметил руководитель отдела работы с экспонентами Бюро CIIE Цуй Ин (Cui Ying).

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SOURCE China International Import Expo (CIIE)