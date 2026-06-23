Meneses Law Obtiene Aprobaciones de Tarjetas de Residencia para 17 Clientes

Los Resultados Más Recientes de la Firma Reflejan su Compromiso Continuo con la Comunidad Inmigrante

HOUSTON, 23 de Junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meneses Law anunció hoy que 17 de sus clientes recibieron aprobaciones de tarjeta de residencia el mes pasado, marcando el logro más reciente en el continuo de resultados de la firma para las personas y familias a las que sirve.

Fundada en 2019, la firma ha ayudado a miles de clientes a obtener permisos de trabajo, residencias, visas y ciudadanía mediante un enfoque legal personalizado y orientado a resultados, fundamentado en la experiencia, la ética y la diligencia.

"Cada aprobación de tarjeta de residencia representa el futuro de una familia. Una vida construida, un sueño hecho realidad y una persona que ahora puede perseguir plenamente las oportunidades por las que vino aquí. Por eso hacemos este trabajo," afirmó Christine Meneses, CEO y fundadora de Meneses Law. "Meneses Law se fundó sobre la convicción de que cada persona merece una representación legal capacitada y ética, y momentos como este nos recuerdan exactamente cómo se ve esa misión en la práctica."

Desde su fundación, Meneses Law ha mantenido su compromiso de obtener resultados reales para la comunidad inmigrante — ayudando a los clientes a perseguir oportunidades, proteger su futuro y navegar algunos de los momentos más significativos de sus vidas. El historial de la firma incluye haber obtenido 51 residencias permanentes en un solo día y el reconocimiento del Houston Chronicle como finalista entre las tres mejores firmas de abogados de inmigración en Houston.

Meneses Law fue fundada por inmigrantes, para inmigrantes, con un profundo compromiso con la justicia, la defensa ética y la asesoría legal personalizada. Esa misión define el trabajo de la firma e impulsa cada caso que toma.

Acerca de Meneses Law

Meneses Law es una firma nacional de derecho migratorio fundada en 2019 por. La firma ofrece servicios legales de inmigración integrales a personas y familias en todo el país, con una misión basada en la compasión, la responsabilidad y una defensa apasionada de la comunidad inmigrante. Para más información, visite https://www.meneses.law/

Contacto de Medios

Helen Ferguson

973-309-5579

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2999053/Meneses_Law_Logo.jpg

FUENTE Meneses Law