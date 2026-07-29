METLEN firma un acuerdo histórico de suministro de galio

Este anuncio contiene información privilegiada a efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado ("Reglamento UE MAR") y del artículo 7 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado, en la medida en que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido ("UK") en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018 ("Reglamento UK MAR")

Hito clave para la estrategia europea de materias primas críticas

ATENAS y LONDRES, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN ha anunciado un acuerdo comercial a largo plazo para el suministro de aproximadamente el 25% de la producción anual de galio de su planta de producción prevista en Grecia. Los términos del acuerdo son confidenciales.

Este acuerdo supone el primer gran contrato comercial de suministro de galio entre un productor europeo y una empresa tecnológica estadounidense líder, y constituye un hito estratégico para los esfuerzos de Europa por fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro de materias primas críticas.

El galio es una materia prima fundamental para la tecnología de IA, la infraestructura avanzada de energías renovables, las telecomunicaciones y las soluciones de defensa. Actualmente, la producción mundial de galio está sumamente concentrada, lo que hace que el desarrollo de fuentes de suministro alternativas y fiables sea estratégicamente importante para todas las economías industriales.

METLEN es la primera empresa en Europa en establecer una producción integrada de galio y la primera en conseguir un acuerdo comercial para el galio producido en Europa, posicionando a Grecia y a Europa a la vanguardia de una nueva cadena de valor industrial estratégica.

Este logro es fruto de la dilatada trayectoria de investigación e innovación de los equipos internos de I+D de la empresa, ubicados en la histórica planta industrial de Aluminium of Greece, junto con el recién creado subsector de Metales Críticos y Raros de M Metals.

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo de METLEN, comentó en relación al acuerdo: "Nos enorgullece especialmente que METLEN sea pionera en un nuevo capítulo industrial tanto para Grecia como para Europa: el exitoso desarrollo de la producción de galio llevado a cabo por nuestros equipos en Aluminium of Greece. Por primera vez en la historia de METLEN, uno de nuestros productos metalúrgicos ha despertado un interés tan grande entre las principales economías industriales del mundo. Esto refleja tanto la importancia estratégica del galio como la confianza de los líderes tecnológicos mundiales en la calidad y fiabilidad de nuestro material, que ya ha superado exhaustivas pruebas de cualificación".

La inversión emblemática de METLEN para la producción de galio recibió el reconocimiento oficial por parte de la Comisión Europea como Proyecto Estratégico en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA). La importancia estratégica del proyecto también ha sido reconocida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aprobó la financiación en el marco del programa REPowerEU.

Acerca de METLEN

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética internacional, líder en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones energéticas integradas mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementando un modelo totalmente sinérgico en todos sus sectores.

Lo más destacado desde el punto de vista financiero de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN está calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la posición única de Grecia en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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Avisos importantes

La persona responsable de la publicación de este comunicado en nombre de Metlen Energy & Metals PLC es Leda Condoyanni, secretaria de la compañía.

Número LEI: 213800ZSR3HVKMMPVG86

Este comunicado contiene información privilegiada a efectos del Reglamento MAR del Reino Unido y del Reglamento MAR de la UE.

Este anuncio contiene declaraciones que son o pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a eventos y dependen de eventos o circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Todas las declaraciones prospectivas en este anuncio reflejan la visión actual de METLEN con respecto a eventos futuros a la fecha de este anuncio. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y los resultados reales en períodos futuros pueden diferir, y a menudo difieren, sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Salvo que lo exija la ley o la normativa, METLEN no asume ninguna obligación de publicar los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas en este anuncio que pueda ocurrir debido a cualquier cambio en sus expectativas o para reflejar cualquier evento o circunstancia que surja después de la fecha de este anuncio.