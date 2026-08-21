METLEN réalise son premier essai d'incinération de déchets à l'usine Protos ERF, dans le Cheshire

ATHÈNES, Grèce et LONDRES, le 21 août 2026 /PRNewswire/ -- METLEN a mené avec succès le premier essai de combustion de déchets à l'installation de valorisation énergétique Protos qu'elle développe pour Encyclis dans le Cheshire. Ce premier allumage constitue une étape majeure qui confirme que cette centrale à la pointe de la technologie est désormais entrée dans les dernières phases de sa mise en service à chaud.

Une fois pleinement opérationnel, le site Protos ERF aura une capacité de traitement de 500 000 tonnes de déchets non recyclables par an et produira jusqu'à 49,9 MW d'électricité de base, soit suffisamment pour alimenter jusqu'à 90 000 foyers.

Ce procédé contribue à l'économie circulaire en récupérant les ressources issues des déchets ménagers et commerciaux qui subsistent après le recyclage (déchets résiduels). Outre la production d'électricité de base, les cendres de fond issues du processus de combustion sont transformées en granulats secondaires destinés au secteur du bâtiment, tandis que les métaux ferreux et non ferreux sont extraits en vue de leur réutilisation.

METLEN a joué le rôle de partenaire stratégique « clé en main » dans le cadre de ce projet, en se chargeant de la conception et de la réalisation pour le compte d'Encyclis, en collaboration avec Standardkessel Baumgarte GmbH. Ce projet, qui constituait le premier projet de valorisation énergétique des déchets de la société, présentait de nombreux défis techniques et complexités. La réalisation du premier essai de combustion sur des déchets a été rendue possible grâce à l'expertise reconnue du personnel de METLEN, malgré les difficultés liées aux délais et aux coûts qui se sont présentées au cours de l'exécution du projet, auxquelles la société a déjà largement fait référence.

Le premier essai de combustion de déchets mené dans le cadre de ce projet complexe confirme les avantages du regroupement des anciennes sociétés M Renewables et M Power Projects au sein d'une plateforme unique, M RESET.

Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur européen de la construction et des infrastructures énergétiques, marqué ces dernières années par la hausse des coûts des matériaux, les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement et des défis accrus liés à la réalisation de projets complexes, METLEN réaffirme, à travers M RESET, qu'elle fait partie des rares entreprises capables de mener à bien des projets complexes de centrales thermiques avec rigueur et persévérance malgré l'adversité, ce qui lui vaut le respect du marché.

La restructuration de M RESET et l'arrivée de talents de haut niveau constituent une base solide pour permettre à l'entreprise de poursuivre sur la lancée de ses performances de longue date dans ce secteur. Par ailleurs, avant de se lancer dans tout nouveau projet de centrale thermique, toutes les mesures nécessaires auront été prises pour garantir une mise en service « dans les délais et dans le respect du budget », conformément à la devise de toujours de la Société.

METLEN est fortement implantée sur le marché britannique de l'énergie depuis plus d'une décennie, avec plus de 90 projets achevés ou en cours de réalisation, notamment des parcs photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie par batterie, des travaux sur le réseau, ainsi que des centrales de pointe alimentées au gaz, une installation de condensateurs synchrones et deux stations de conversion HVDC dans le cadre du projet phare EGL1.