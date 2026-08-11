Mews erhält die erste E-Geld-Lizenz, die jemals an ein Managementsystem für das Gastgewerbe im Europäischen Wirtschaftsraum vergeben wurde

Die Lizenz verleiht Mews die erforderliche Berechtigung, Zahlungen über die eigene Infrastruktur abzuwickeln, wodurch Hotels mehr Kontrolle darüber erhalten, wie ihre Geldflüsse innerhalb des Systems verlaufen, das sie ohnehin schon nutzen.

AMSTERDAM, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Mews Financial Services B.V., das von Mews Systems gegründete, beaufsichtigte Unternehmen, hat von der De Nederlandsche Bank (DNB) eine Lizenz als E-Geld-Institut (EMI) erhalten. Die Lizenz ist ein wichtiger erster Schritt im Rahmen des Ziels von Mews, sein Managementsystem zur zentralen Plattform für Finanzdienstleistungen speziell für das Gastgewerbe zu machen, um Unternehmensführung und das Finanzmanagement an einem Ort zu zentralisieren.

Dank der Lizenz erhält Mews einen regulierten Status im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wodurch das Unternehmen Zahlungsdienste, Finanzabläufe und Betriebsdaten in einem einzigen System bündeln kann. Bisher wurden die betrieblichen Daten in Mews gespeichert, während die Finanzdaten aus Systemen von Drittanbietern stammten. Die EMI-Lizenz ermöglicht es Mews, beides an einem Ort zusammenzuführen – genau dort, wo der Umsatz generiert wird. Außerdem schafft sie die Grundlage dafür, dass Mews auf Basis seiner bestehenden Infrastruktur neue, speziell auf das Gastgewerbe zugeschnittene Finanzfunktionen entwickeln kann.

„Bei all der Software, die heute in Hotels zum Einsatz kommt, hat das Finanzwesen noch nie als ein einziges, vernetztes System funktioniert: hier ein Auftragsverarbeiter, dort eine Bank und dazwischen eine Tabelle für den Abgleich. Ein Managementsystem für ein Hotel muss also auch die Finanzverwaltung umfassen, denn ein Großteil der Produktivität und des Wachstums hängt vom Risikomanagement ab. Eingebettete Zahlungen schließen diese Lücke zunehmend. Diese Lizenz gibt uns die Grundlage, noch einen Schritt weiter zu gehen und die Finanzinfrastruktur aufzubauen, die dieser Branche bisher gefehlt hat – damit sich der wirtschaftliche Part dem Hotelbetrieb anpasst und nicht umgekehrt."

— Richard Valtr, Gründer von Mews

Regulierte Infrastruktur für eine komplexere Branche

Mews erreichte im Jahr 2025 ein Transaktionsvolumen im Hotelbereich von 19,7 Milliarden US-Dollar. In dieser Größenordnung ist die Komplexität, die Einnahmen eines Hotels mit seinen Beständen, Bewegungen und Buchungen zu verknüpfen, stark gewachsen. Mittlerweile übersteigt sie die Kapazitäten der fragmentierten Infrastruktur, die für die Verwaltung ursprünglich konzipiert wurde. Eine regulierte, systemintegrierte und speziell für das Gastgewerbe entwickelte Finanzinfrastruktur geht genau auf diese Komplexität ein.

Als reguliertes Unternehmen unterliegt Mews Financial Services den Anforderungen an Unternehmensführung, Schutzmaßnahmen und Regelkonformität, die mit der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen im EWR einhergehen, einschließlich der vollständigen Trennung von Kundengeldern von den eigenen Betriebskonten von Mews. Mit der Lizenz wird Mews außerdem Funktionen zur Risiko- und Betrugsüberwachung, zur Sanktionsprüfung sowie zur Bekämpfung der Geldwäsche direkt in das Managementsystem integrieren.

Der nächste Schritt bei Finanzservices für Hotels

Mews Financial Services wird seine regulierten Funktionen ab Ende 2026 schrittweise einführen, zunächst mit einer Pilotgruppe von Unterkünften in den Niederlanden, bevor die Einführung Stück für Stück auf den gesamten EWR ausgeweitet wird.

Unser langfristiges Ziel ist es, der Finanzpartner zu werden, dem führende Unternehmen im Gastgewerbe vertrauen, und die Betriebsdaten, die bereits über die Plattform fließen, in neue Finanzprodukte umzuwandeln, die Hotels dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern und ihr Geschäft erfolgreicher zu führen.

Über Mews Financial Services B.V. Mews Financial Services B.V. ist von der De Nederlandsche Bank (DNB) als E-Geld-Institut zugelassen und wird von ihr beaufsichtigt, Lizenznummer RD202009. Kundengelder werden gemäß der E-Geld-Richtlinie auf gesicherte Konten eingezahlt, die vollständig von den eigenen Betriebsmitteln von Mews getrennt sind.

Über Mews

Mews ist das Managementsystem für das Gastgewerbe, das die Arbeitsabläufe in den Bereichen Umsatz, Betriebsabläufe und Guest Journey vereinheitlicht, damit Teams die alltäglichen Dinge automatisieren und sich auf die Kreation unvergesslicher Gästeerlebnisse konzentrieren können. Die Mews Plattform umfasst PMS, POS, RMS, Housekeeping und Payments, um Hoteliers dabei zu helfen, das Property Management profitabel zu gestalten. Mit 15.000 Kunden in 85 Ländern wurde das Unternehmen als bestes PMS (2024, 2025, 2026), bestes Kassensystem (2026) und sechs Jahre lang vom Hotel Tech Report als bester Arbeitsplatz in der Hoteltechnikbranche ausgezeichnet.

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