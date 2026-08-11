Mews obtient la première licence de monnaie électronique accordée à un système de gestion hôtelière dans l'Espace économique européen

Cette licence confère à Mews le statut réglementaire nécessaire pour traiter les paiements sur sa propre infrastructure. Ainsi, les hôtels contrôlent davantage la circulation des fonds au sein du système qu'ils utilisent déjà.

AMSTERDAM, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- Mews Financial Services B.V., l'entité réglementée créée par Mews Systems, obtient une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI – Electronic Money Institution) délivrée par la De Nederlandsche Bank (DNB), la banque centrale des Pays-Bas. Cette licence constitue une étape fondamentale dans l'ambition de Mews de faire de son système de gestion la référence pour les services financiers dédiés à l'hôtellerie, et qui commence à regrouper la gestion d'entreprise et des finances sur une seule et même plateforme.

Cette licence confère à Mews un statut réglementé au sein de l'Espace économique européen (EEE) qui lui permet d'unifier les services de paiement, les processus financiers et les données opérationnelles dans un seul et même système. Jusqu'à présent, les données opérationnelles étaient enregistrées dans Mews, tandis que les données financières provenaient de systèmes tiers. La licence EMI permet alors à Mews de réunir les deux au même endroit, exactement là où sont générés les revenus. Elle pose aussi les bases grâce auxquelles Mews peut développer de nouvelles fonctionnalités financières adaptées au secteur hôtelier, venant compléter son infrastructure existante.

« En dépit de la quantité de logiciels utilisés aujourd'hui par les hôtels, les flux financiers n'ont jamais été gérés au sein d'un système centralisé et connecté : un processeur d'une part, une banque d'autre part, et une feuille de calcul pour le rapprochement entre les deux. Par conséquent, un système de gestion hôtelière doit inclure la gestion financière, car la productivité et la croissance dépendent en grande partie de la gestion des risques. Les paiements intégrés ont commencé à combler cette lacune. Cette licence nous donne les bases pour aller plus loin, pour bâtir l'infrastructure financière qui manque à notre secteur d'activité. De cette façon, les finances s'adaptent au fonctionnement de l'hôtel, et non l'inverse. »

— Richard Valtr, fondateur de Mews

Une infrastructure réglementée pour un secteur d'activité de plus en plus complexe

Mews a atteint 19,7 milliards de dollars en valeur de transactions hôtelières en 2025. À cette échelle, relier les recettes d'un hôtel à ce qu'il détient, transfère et enregistre dans sa comptabilité devient plus complexe et dépasse les capacités de gestion d'une infrastructure fragmentée. Une infrastructure financière réglementée, native au système et conçue pour l'hôtellerie permet d'apporter directement une solution à cette complexité.

En tant qu'entité réglementée, Mews Financial Services est soumise aux exigences de gouvernance, de protection des fonds et de conformité liées à la fourniture de services de paiement dans l'EEE. Elle est notamment soumise à l'obligation de séparer totalement les fonds des clients des comptes d'exploitation de Mews. Grâce à cette licence, Mews intégrera aussi directement dans son système des fonctionnalités de gestion des risques, de surveillance des fraudes, de vérification des sanctions et de lutte contre le blanchiment d'argent.

La prochaine étape en matière de services financiers pour les hôtels

Pas à pas, Mews Financial Services va déployer ses activités réglementées à partir de la fin de l'année 2026, en commençant par un groupe pilote d'établissements situés aux Pays-Bas, avant de s'étendre progressivement à l'ensemble de l'EEE.

Notre ambition à long terme est de devenir le partenaire financier de confiance des grandes marques hôtelières. Pour y parvenir, nous transformons les données opérationnelles qui transitent déjà par notre plateforme en nouveaux produits financiers qui aident les hôtels à augmenter leurs revenus et à renforcer leur activité.

À propos de Mews Financial Services B.V.

Mews Financial Services B.V. est agréée et réglementée par la De Nederlandsche Bank (DNB) en tant qu'établissement de monnaie électronique, sous le numéro de licence RD202009. Les fonds des clients sont conservés sur des comptes protégés, et totalement séparés des fonds d'exploitation de Mews, conformément à la directive monnaie électronique (DME).

À propos de Mews

Mews est le système de gestion hôtelière de référence : il unifie les processus liés aux opérations, au parcours client et à la gestion des revenus afin que le personnel puisse automatiser les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée et se concentrer sur la création d'expériences client mémorables. La plateforme Mews couvre le PMS, le POS, le RMS, le service d'étage et les paiements, et aide ainsi les hôteliers à passer de la gestion d'établissement à la gestion de profits. L'entreprise, qui compte 15 000 clients dans 85 pays, a remporté le prix de Meilleur PMS en 2024, 2025 et 2026 ainsi que celui de Meilleur POS en 2026, et a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech pour la sixième année consécutive par Hotel Tech Report.

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