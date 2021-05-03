Международный день джаза-2021 завершился потрясающим концертом звезд с выступлениями из городов по всему миру
May 03, 2021, 12:53 ET
Международный день джаза 2021 года завершился потрясающим международным концертом всех звезд с выступлениями из городов по всему миру
Концерт, который вел Майкл Дуглас (Michael Douglas) из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, стал 10-м юбилейным и транслировался более чем в 190 странах
ВАШИНГТОН, 3 мая 2021 г. /PRNewswire/-- Празднование 10-летнего юбилея Международного дня джаза с участием более 190 стран завершилось потрясающим международным концертом, который посмотрели миллионы людей по всему миру. Концерт, ведущим которого был Майкл Дуглас (Michael Douglas), креативным директором — Херби Хэнкок (Herbie Hancock), а музыкальным директором — Джон Бисли (John Beasley), собрал вместе знаменитых музыкантов из более чем 20 стран и стал возможным благодаря поддержке Главного партнера — компании Toyota и компании United Airlines в качестве авиакомпании-партнера.
Незабываемые моменты международного концерта 2021 года продемонстрировали объединяющую силу джаза. Программу открыли вокалистка Вероника Свифт (Veronica Swift) и трубач Ингрид Дженсен (Ingrid Jensen) из Нью-Йорка, исполнив стандарт «Sing» — вдохновляющий символ перемен к лучшему, которые может привнести музыка в мир. Также следует отметить выдающиеся выступления пианиста и композитора Джейкоба Кольера (Jacob Collier) из Лондона, бенинской певицы Анжелики Киджо (Angélique Kidjo) из Парижа, японского пианиста Дзюнко Ониси (Junko Onishi) из Токио, Ивана Линса (Ivan Lins) из Рио-де-Жанейро и вокалиста/трубача Мандиси Дьянтьиса (Mandisi Dyantyis) из Кейптауна. Сенсацией стала блестящая интерпретация композиции «God Bless The Child» вокалистки Андры Дэй (Andra Day) из Лос-Анджелеса.
Концерт 2021 года, который вел лауреат премии американской Академии киноискусства (Academy Award) Майкл Дуглас из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, доказал, что джаз является по-настоящему глобальным видом искусства. Как отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш (Antonio Guterres): «Десять лет назад по инициативе ЮНЕСКО и Института джаза им. Херби Хэнкока мы провели самый первый Международный день джаза в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Каждый год это было радостное празднование — не только музыки, но и свободы, разнообразия и человеческого достоинства. Это те ценности, которые Организация Объединенных Наций стремится защищать и распространять по всему миру».
В течение всего дня ЮНЕСКО и Институт джаза им. Херби Хэнкока представляли бесплатные образовательные и информационно-просветительские программы. В рамках одного из наиболее ожидаемых событий Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле (Audrey Azouley) и посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок провели трогательную беседу об истории и наследии Международного дня джаза.
Международный день джаза, ежегодно отмечаемый 30 апреля тысячами концертов и джазовых программ по всему миру, объединяет страны и народы на всех семи континентах в честь международного джазового искусства, подчеркивая его важную роль в поощрении диалога, борьбе с дискриминацией и утверждении человеческого достоинства.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1501502/Herbie_Hancock_and_Andra_Day.jpg
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SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz
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