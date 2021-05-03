Международный день джаза-2021 завершился потрясающим концертом звезд с выступлениями из городов по всему миру

Международный день джаза 2021 года завершился потрясающим международным концертом всех звезд с выступлениями из городов по всему миру

Концерт, который вел Майкл Дуглас (Michael Douglas) из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, стал 10-м юбилейным и транслировался более чем в 190 странах

ВАШИНГТОН, 3 мая 2021 г. /PRNewswire/-- Празднование 10-летнего юбилея Международного дня джаза с участием более 190 стран завершилось потрясающим международным концертом, который посмотрели миллионы людей по всему миру. Концерт, ведущим которого был Майкл Дуглас (Michael Douglas), креативным директором — Херби Хэнкок (Herbie Hancock), а музыкальным директором — Джон Бисли (John Beasley), собрал вместе знаменитых музыкантов из более чем 20 стран и стал возможным благодаря поддержке Главного партнера — компании Toyota и компании United Airlines в качестве авиакомпании-партнера.